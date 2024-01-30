Московская компания подготовила два варианта развития сельского хозяйства Татарстана
Московская консалтинговая компания ФБК подготовила два варианта развития сельского хозяйства Татарстана, радикально изменяющих действующую стратегию развития.
Базовый вариант предполагает инерционное развитие, которое приведет к падению рентабельности на 3% при текущем уровне господдержки в 27,5 млрд рублей. Второй вариант на опережающее развитие предусматривает рост господдержки до 99,5 млрд рублей с одновременным созданием мощностей по глубокой переработке зерна и молока.
«Пока даже макароны завозятся в Татарстан», — отметила разработчик программы Ирина Дубинина, директор департамента консультационных услуг ФБК. Новая программа развития рассчитана до 2030 года.
Напомним, ранее два ведущих производителя сельскохозяйственной техники Китая выразили готовность открыть сборочное производство в ОЭЗ «Алабуга».
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