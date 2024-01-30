Московская компания подготовила два варианта развития сельского хозяйства Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Московская консалтинговая компания ФБК подготовила два варианта развития сельского хозяйства Татарстана, радикально изменяющих действующую стратегию развития.

Базовый вариант предполагает инерционное развитие, которое приведет к падению рентабельности на 3% при текущем уровне господдержки в 27,5 млрд рублей. Второй вариант на опережающее развитие предусматривает рост господдержки до 99,5 млрд рублей с одновременным созданием мощностей по глубокой переработке зерна и молока.

«Пока даже макароны завозятся в Татарстан», — отметила разработчик программы Ирина Дубинина, директор департамента консультационных услуг ФБК. Новая программа развития рассчитана до 2030 года.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, ранее два ведущих производителя сельскохозяйственной техники Китая выразили готовность открыть сборочное производство в ОЭЗ «Алабуга».



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Луиза Игнатьева