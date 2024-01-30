Госдума приняла в окончательном чтении поправки в закон о развитии инфраструктуры внутреннего туризма

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

В Госдуме приняли в третьем и окончательном чтении поправки в закон «О содействии развитию жилищного строительства». Решение направлено на создание объектов туристской инфраструктуры в целях развития внутреннего туризма.

После принятия закона в России создадут организацию в сфере туризма. Это будет акционерное общество — ее владельцем станет государство.

По задумке депутатов, организация будет привлекать инвестиции, оказывать содействие строительству и реконструкции туристических объектов, а также инженерной и транспортной инфраструктуры.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Принятые решения должны повысить привлекательность объектов и регионов, а также создать благоприятные условия в сфере туризма для россиян.

За 11 месяцев 2023 года прирост турпоездок по России составил 20%, или 12 млн человек. Кроме того, расширяется география путешествий. Северный Кавказ показал прирост турпоездок в два раза выше среднероссийских.



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Айрат Назипов