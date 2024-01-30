Wildberries откроет распределительный центр в Ленобласти — в него вложат 9 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Компания Wildberries и правительство Ленинградской области подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны также договорились о строительстве первого распределительного центра.

Как сообщает пресс-служба компании в своем telegram-канале, размер инвестиций составит 9 млрд рублей. Центр планируют ввести в эксплуатацию к концу 2025 года. Он расположится в Тосненском районе.

— Активно взаимодействуем с продавцами в регионе и к концу 2025 года планируем запустить в работу новый склад после получения всех необходимых документов, — прокомментировала глава компании Татьяна Бакальчук.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Склад Wildberries площадью свыше 100 тысяч квадратных метров загорелся 13 января в Шушарах (Санкт-Петербург). Площадь пожара составила 70 тысяч квадратных метров. Огонь уничтожил практически весь товар, который хранился на складе.

По факту пожара Следственный отдел по Пушкинскому району Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело. Ход и результаты расследования лично контролируются главой СК Александром Бастрыкиным. Он поручил тщательно проверить все версии пожара.



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Айрат Назипов