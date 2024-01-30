Олимпийский комитет России обжалует решение ISU после дисквалификации Камилы Валиевой

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Олимпийский комитет России обжалует в CAS решение ISU о перераспределении итоговых мест командного турнира фигуристов на Олимпийских зимних играх 2022 года в Пекине. Заявление опубликовано в соцсетях ОКР.

— Исходим из того, что в соответствии с действующими, применимыми правилами ISU, последствия решения о санкциях в отношении отдельно взятого спортсмена, в данном случае Камилы Валиевой, не могут являться основанием для пересмотра результатов командного турнира. Наша правовая позиция основана в том числе на имеющихся прецедентах в практике CAS, — сказано в сообщении.

Юристы комитета уже начали готовить документы для подачи апелляции.

realnoevremya.ru/Руслан Ишмухаметов (архив)

Накануне CAS дисквалифицировал казанскую фигуристку Камилу Валиеву на 4 года. Срок дисквалификации начинается 25 декабря 2021 года. В общей сложности спортсменка лишилась девяти чемпионских титулов. Также российской сборной понизили рейтинг на 20 баллов в командном соревновании на Олимпиаде в Пекине из-за нарушений антидопинговых норм.

На этом фоне генеральный директор Национального олимпийского комитета (НОК) США Сара Хиршланд заявила, что американская сборная по фигурному катанию получит золотые медали. На турнире сборная США заняла второе место. Решение одобрил Международный олимпийский комитет.

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Айрат Назипов