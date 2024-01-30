В Челнах отправили под домашний арест ВИП-инспектора Госстройнадзора

Фото: realnoevremya.ru/Сергей Афанасьев

Сегодня Набережночелнинский горсуд дал санкцию на домашний арест для ВИП-сотрудника Госстройнадзора Татарстана. Замначальника отдела Северо-Восточного подразделения инспекции Антон Болкисев пробудет под замком минимум до 24 марта, если вышестоящая инстанция не примет иное решение.



В пресс-службе горсуда «Реальному времени» подтвердили — впервые этого чиновника привезли на заседание еще в субботу, 27 января, однако по результатам рассмотрения материала было решено продлить срок задержания Болкисева на 72 часа, которые истекли сегодня. Причем на сегодняшнем заседании следователь изменил формулировку ходатайства — просил не реального ареста, а домашнего.

Уголовные дела против этого инспектора Госстройнадзора возбудили в Следкоме по материалам оперативников УФСБ по Татарстану 24 и 25 января, 25-го Болкисева задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями и получении двух взяток на общую сумму 417 тысяч рублей. Изначально вину задержанный отрицал, но позже, по данным источников «Реального времени», частично изменил позицию.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По версии силовиков, в июле 2019 года начальник отдела по надзору за порядком приемки законченных строительством объектов Северо-Восточного территориального органа инспекции ГСН Болкисев совершил действия вопреки интересам службы, но в пользу челнинской компании «ПКФ «Автосервис», представившей с нарушениями проектную документацию на реконструкцию промышленного объекта и заключение экспертов по этому проекту. Силовики полагают, что чиновник был обязан отказать в приеме документов, но принял их, тем самым скрыв нарушения в документации, и лично внес во внутреннюю базу Инспекции извещение о начале государственного строительного надзора на объекте «ПКФ «Автосервис».

После этих событий в конце июля — августе 2019-го представитель вышеназванной компании, как считают в УФСБ и СК, передал ВИП-инспектору взятку в 87 тысяч рублей — за общее покровительство в ходе проверки объекта ПКФ, а также незаконное содействие в регистрации извещения о начале его реконструкции и внесение в реестр объектов капстроительства, хотя заведомо знал об отсутствии целых разделов проектной документации и технического обследования существующих строительных конструкций промышленного здания. В итоге строительные нормы на объекте были нарушены, деятельность госоргана дискредитирована, полагают представители спецслужб. По этому эпизоду Болкисеву вменяют злоупотребление и взятку.

Кроме того, его подозревают в получении 330 тысяч рублей в июле — августе 2021 года от фирмы ООО «ГК ЭПЦ-Гарант», специализирующейся на экспертизах проектной документации и результатов инженерных изысканий. Как полагают следователи и оперативники, деньги передавались за общее покровительство деятельности данной фирмы и способствование тому, чтобы она заключила договор на обследование техсостояния строительных конструкций Менделеевской райбольницы с подрядчиком капремонта.