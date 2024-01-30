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Блогера Илюсу Миннегалееву объявили в розыск

15:48, 30.01.2024 1
Блогера Илюсу Миннегалееву объявили в розыск
Фото: скриншот realnoevremya.ru видео «Новости Татарстана» телеканала ТНВ

Блогер из Татарстана Илюса Миннегалеева объявлена в розыск. Информация опубликована на сайте МВД России.

Уроженку Мамадышского района Татарстана разыскивают по уголовной статье. При этом на сайте не уточняется, какое именно дело грозит 29-летней женщине.

скриншот realnoevremya.ru из сайта мвд.рф

Напомним, блогер вместе с мужем попали в скандальную ситуацию. Они предлагали желающим недельные туры в Дубай по экономтарифу по 35 тысяч рублей. Однако за несколько дней перед якобы вылетом внезапно происходили «технические сбои», форс-мажоры, отмены рейсов и прочие проблемы. После жалоб и всяческих обвинений женщина вышла на связь.

Супруги заявили, что никого не обманывали, а деньги за несостоявшиеся туры уже возвращаются туристам. Она также предупреждала, что процесс возврата денег может затянуться.

В сентябре адвокат Руслан Нагиев рассказывал «Реальному времени», что общая сумма ущерба от действий казанских блогеров достигла 20 млн рублей. Он говорил, что количество пострадавших растет с каждым днем, а их заявления в правоохранительные органы могут объединить в общее производство. Он считает, что подобные действия супругов могут потянуть на статью 159 УК «Мошенничество». Причем в особо крупных размерах.

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Айрат Назипов
ОбществоВласть Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:32
    Платок повязала, молится и людей обманывает. Сразу грехи замаливает. Гениально. Обманул и намаз прочел. Все как у некоторых в верхушках. Алкоголь пьем, мечети строим.
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