Итоги дня: рост промпроизводства в Татарстане, Аргентина не пойдет в БРИКС, завершение осеннего призыва
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 29 декабря:
- Глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина в ходе предновогодней встречи предпринимателей рассказала, что по итогам 2023 года ВРП республики превысил 4 трлн рублей, объем отгруженной продукции — 4,5 трлн рублей, а инвестиции в экономику РТ преодолели отметку в 1 трлн рублей.
- В свою очередь вице-премьер — министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко заявил, что по итогам 2023 года рост промышленного производства в регионе составит 104,8%, что окажется выше среднероссийского уровня на 103,5%. По его словам, объем промышленного производства ожидается в 4,7 трлн рублей. Лидерами роста оказались оборонка и машиностроение.
- Также Коробченко рассказал, что новая стратегия развития промышленности Татарстана внесена на утверждение премьер-министру республики Алексею Песошину. Стратегия представляет собой программу по развитию отраслей экономики: «В ней описано положение каждой из 24 отраслей, мы понимаем, в каком направлении нужно двигаться каждой», — рассказал министр.
- Кроме того, кабмин Татарстана утвердил стратегию по обеспечению благоприятных условий для развития экспорта в республике до 2030 года. Ее цель — создание условий для увеличения объема несырьевых неэнергетических поставок за рубеж, а также экспорта услуг организаций в 2030 году на 70% по отношению к 2020 году.
- Зампредседателя правительства России Дмитрий Чернышенко заявил, что экономический эффект от внедрения технологий искусственного интеллекта должен составить дополнительно 11 трлн рублей к ВВП России. По его словам, эффект будет достигнут не только в связи с изобретением самих технологий и научных разработок, но и от практического применения ИИ.
- Также Чернышенко сообщил, что для Всемирных игр дружбы и Игр БРИКС не нужны новые спортивные объекты. Он отметил, что соревнования пройдут в Казани, и «никакие новые объекты ни для тех, ни для других соревнований не создаются, потому что у нас, наверное, самая современная инфраструктура».
- Следком России прекратил уголовное дело против блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, а также против ее мужа Артема. В ноябре они выплатили налоговой инспекции 500 млн рублей, чем полностью погасили задолженность перед государством.
- В Татарстане могут досрочно завершить сбор подписей в поддержку выдвижения в президенты России Владимира Путина. Как рассказали в республиканском отделении «Единой России», точки сбора уже открыты во всех крупных городах и районах. Преимущественно они расположены в торговых центрах.
- Министерство обороны сообщило об окончании осеннего призыва на военную службу в Вооруженные Силы России. Призывные комиссии начали работать со 2 октября, а отправка призывников началась 16 октября. Их общее количество составило 130 тысяч человек.
- В Казани определились с подрядчиком на капитальный ремонт Центрального стадиона. Контракт почти на 995 млн рублей подписали с местным ООО «Строительно-монтажное предприятие «Портал». Руководитель и бенефициар предприятия — депутат Казгордумы Булат Ахметгараев.
- Зеленодольский горсуд огласил третий приговор экс-сотруднику полиции Марий Эл Виталию Мельнику. В 2020-м он был оправдан по делу о «политическом» покушении на убийство зеленодольского депутата Алексея Соловьева, в ноябре 2022-го получил 6 лет колонии строгого режима за то же покушение, а сегодня был признан виновным лишь в причинении легкого вреда здоровью и освобожден от наказания.
- Холдинг «Вертолеты России» ГК «Ростех» с опозданием на год завершил исполнение крупного контракта на поставку 37 санитарных «Ансатов», подписанного в начале 2021 года. ООО «ПСБ-Авиализинг» — лизинговый оператор «Промсвязьбанка» — получило девять вертолетов, собранных на Казанском вертолетном заводе в интересах Национальной службы санитарной авиации.
- Минобороны России сообщило, что право на отсрочку от частичной мобилизации получили 834,2 тысячи россиян. Почти треть из них — это сотрудники сферы IT (30,7%, 256,1 тыс.). Также получили отсрочку работники банковской системы (20,4%, 170 тыс.), энергетических компаний (12,4%, 103,1 тыс.), сельского хозяйства (6,5%, 54,5 тыс.), СМИ (5,2%, 43,7 тыс.) и работники из других отраслей (24,8%, 206,9 тыс.).
- Президент Аргентины Хавьер Милей отклонил приглашение стать участником БРИКС. Такой ответ глава страны дал в официальных письмах президенту России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину.
- Россельхознадзор открыл поставки инкубационного яйца с шести турецких предприятий. Все они расположены на благополучных по гриппу птиц территориях. Решение об открытии связано с потребностью со стороны российских участников внешнеэкономической деятельности.
- Водительские удостоверения, срок действия которых истекает в 2024 и 2025 годах, продлеваются на 3 года. Нововведение коснется как водителей, управляющих транспортными средствами в личных целях, так и тех, кто занимается этим по работе.
- В Набережных Челнах возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК России), по факту пожара на рынке «Гараж-500». Напомним, сообщение о возгорании кровли торговых павильонов рынка появилось еще 2 декабря. Опрошенные предприниматели оценивают свой ущерб в 15—20 млн рублей.
- Начальник Генерального штаба ВС Польши Веслав Кукула утверждает, что российская ракета якобы нарушила воздушное пространство страны. Утром неопознанный объект влетел на территорию республики со стороны Украины. При этом Кукула не предоставил каких-либо доказательств в пользу своей версии.
- В неосновательном обогащении обвинила казанскую «Автодорию» петербургская компания «Корда Групп», создающая системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД из комплексов разных российских производителей. Предметом спора стали поставленные в Кировскую область дорожные камеры, в которых выявили «существенные недостатки». Детали — в материале «Реального времени».
Ключевые события 674-го дня специальной военной операции на Украине:
- В период с 23-го по 29-е декабря Вооруженными Силами России нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, а также местам хранения: артиллерийских боеприпасов, безэкипажных катеров, вооружения и топлива для военной техники. Все назначенные объекты поражены.
- На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск в течение недели улучшили положение по переднему краю на отдельных участках и отразили 27 атак ВСУ. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 10-й горно-штурмовой, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой, 30-й, 43-й, 60-й и 115-й механизированных бригад в районах населенных пунктов Новоселовское, Синьковка, Ивановка, Петропавловка и Купянск. Потери украинских войск за неделю составили свыше 265 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, 18 автомобилей, а также пять орудий полевой артиллерии.
- На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке авиации и огня артиллерии улучшили положение по переднему краю и отразили 13 атак ВСУ. Нанесли поражение скоплениям живой силы 24-й, 63-й, 67-й механизированных бригад, 100-й, 125-й бригад теробороны, 12-й бригады спецназначения и 5-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Червоная Диброва, Торское, Григоровка и Серебрянское лесничество. Потери украинских войск составили до 1 205 военнослужащих, шесть танков, 12 боевых бронированных машин, 12 автомобилей и 13 орудий полевой артиллерии.
- На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке авиации и огня артиллерии освободили населенный пункт Марьинка. Общие потери украинских войск составили более 1 675 военнослужащих, семь танков, 13 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, боевая машина РСЗО RM-70 Vampire чешского производства, а также 49 орудий полевой артиллерии.
- На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили три атаки ВСУ. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесли огневое поражение подразделениям 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной бригад и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новомихайловка, Водяное, Парасковиевка и Макаровка. Потери ВСУ составили свыше 675 военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, 19 автомобилей, а также 15 орудий полевой артиллерии.
- На Запорожском направлении подразделения российских войск вели активную оборону в ходе которой отразили две атаки ВСУ в районе населенного пункта Вербовое. Нанесли огневое поражение живой силе и технике 128-й горно-штурмовой, 33-й, 65-й и 118-й механизированных бригад в районах населенных пунктов Орехов, Малая Токмачка, Белогорье, Новоданиловка и Работино. Потери украинских войск составили до 475 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, 20 автомобилей и 12 орудий полевой артиллерии.
- На Херсонском направлении комплексным огневым поражением и упреждающими действиями российских войск сорваны попытки переброски диверсионных групп ВСУ на острова и левый берег Днепра. Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 35-й, 36-й и 38-й бригад морской пехоты, 124-й, 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Берислав, Тягинка, Токаревка, Никольское, Змиевка и Чернобаевка. В результате действий российских войск общие потери ВСУ составили до 390 военнослужащих, 25 автомобилей, 17 лодок, а также 22 орудия полевой артиллерии.
- Всего с начала проведения спецоперации уничтожено: 564 самолета, 263 вертолета, 10 206 беспилотных летательных аппаратов, 445 зенитных ракетных комплексов, 14 383 танка и других боевых бронированных машин, 1 190 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7 564 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 16 833 единицы автомобильной техники.
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Максим КокунинОбществоВластьИнфраструктураБизнесЭкономика Татарстан
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