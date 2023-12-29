Будущий эффект для экономики России от внедрения ИИ должен составить 11 трлн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Экономический эффект от внедрения технологий искусственного интеллекта должен составить дополнительно 11 триллионов рублей к ВВП России, рассказал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.



По его словам, эффект будет достигнут не только в связи с изобретением самих технологий и научных разработок, но и от практического применения ИИ.

Чернышенко указал, что вектор по развитию технологий ИИ в России для правительства задает президент России Владимир Путин. Так, после одного из поручений стратегию развития ИИ обновили. Вице-премьер отметил, что Россия демонстрирует «серьезные результаты» в области самых перспективных, генеративных моделей ИИ:

— Запад себя ведет в соответствии с его абсолютно традициями. Если в начале были сказки, что это открытые технологии и давайте все вместе, с нами вместе, взявшись за руки, сделаем такую независимую [модель], будем вместе обучать нашу модель. Потом, как только началась конкуренция, Open AI — открытый искусственный интеллект — сразу стал закрытым, и это стало коммерчески продаваться, — приводит его слова «РИА Новости».

Владимир Путин во время прямой линии в середине декабря заявлял, что «предотвратить развитие искусственного интеллекта невозможно, а значит, нужно возглавить».

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Маргарита Головатенко