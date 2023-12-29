Центральный стадион Казани к Играм БРИКС отремонтирует компания депутата Казгордумы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани определились с подрядчиком на капитальный ремонт Центрального стадиона. Контракт почти на 995 млн рублей подписали с местным ООО «Строительно-монтажное предприятие «Портал».

Стоимость контракта по сравнению с начальной ценой, заявленной Главстроем Татарстана, снизилась на 0,5%, или на 5 млн рублей, подсчитало «Реальное время». Работы оценивались почти в миллиард рублей.

Всего на заключение контракта было два претендента. Разница в предложении составила 5 млн рублей.

ООО «Строительно-монтажное предприятие «Портал», которое отремонтирует Центральный стадион, зарегистрирована в Казани в январе 2014 года. С августа 2016-го ее уставный капитал составляет 150 тысяч рублей. Руководитель и бенефициар — депутат Казгордумы Булат Ахметгараев.

Напомним, Центральный стадион Казани, который находится по улице Ташаяк, 2а, планируют отремонтировать в Играм БРИКС, который столица Татарстана примет в 2024 году. Работы должны стартовать в этом месяце.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Центральный стадион Казани включает в себя футбольное поле, легкоатлетическую дорожку вокруг него, а также волейбольный, тренажерный залы, зал гимнастики и раздевалки. В следующем году он примет соревнования по легкой атлетике Игр БРИКС.

На объекте должны заменить пластиковые кресла на трибунах, проложить новые легкоатлетические дорожки, отремонтировать крышу, фасад, инженерные стены и галереи, усилить стены и балки и так далее. Частично реконструкция затронет и легкоатлетический манеж — там заменят дорожки. Обновят и входную группу.

Центральный стадион в Казани открыли в июне 1960 года. Через два месяца на нем состоялся первый футбольный матч. Казанская «Искра» приняла на своем поле «Металлург» из Каменска-Уральского. Последний раз арену реконструировали 19 лет назад.

В 2013 году на Центральном стадионе Казани состоялся легкоатлетический турнир XXVII Всемирной летней универсиады, а в 2017 году он стал одной из тренировочных площадок для сборных стран, участвовавших в Кубке конфедераций. В 2018 году стадион задействовали для подготовки к матчам чемпионата мира по футболу.

Ремонт Центрального стадиона должны были начать в 2022 году. Но в ноябре того же года реконструкцию отложили на неопределенный срок. Как объясняла руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина, проект реконструкции «очень дорогой».



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина