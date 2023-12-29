Водительские удостоверения со сроком действия до 2024 и 2025 годов продлеваются на 3 года

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Водительские удостоверения, срок действия которых истекает в 2024 и 2025 годах, продлевается на 3 года. Об этом сообщает МВД со ссылкой на постановление правительства России.

— Это нововведение коснется как водителей, управляющих транспортными средствами в личных целях, так и тех, кто управляет транспортными средствами при осуществлении трудовой и предпринимательской деятельности, — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Теперь в течение трех лет необходимости в замене «просроченных» водительских удостоверений у них не будет, они продлятся автоматически.

realnoevremya.ru/Владимир Васильев (архив)

Инициатором такого продления срока действия водительских удостоверений выступило МВД России совместно с Минэкономразвития России. Это позволит снизить административную нагрузку для граждан и бизнеса.

Продление срока действия водительских удостоверений позволит более пяти миллионам водителей в ближайшие 3 года продолжать беспрепятственно управлять транспортными средствами.

В июле татарстанцев попросили не откладывать обмен водительских удостоверений, так как в 2025—2026 годах могут возникнуть большие очереди из тех, кому нужно пройти эту процедуру.



Напомним, действие российских национальных водительских удостоверений, сроки действия которых истекали с 1 января прошлого года по 31 декабря 2023-го, продлили на три года.



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Айрат Назипов