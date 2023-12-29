КВЗ завершил контракт на поставку «Ансатов» для НССА

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Холдинг «Вертолеты России» ГК «Ростех» с опозданием на год завершил исполнение крупного контракта на поставку 37 санитарных «Ансатов», подписанного в начале 2021 года. ООО «ПСБ-Авиализинг», лизинговый оператор «Промсвязьбанка», получило девять вертолетов, собранных на Казанском вертолетном заводе в интересах Национальной службы санитарной авиации, сообщила пресс-служба КВЗ.

В прошлом году КВЗ собрал шесть «Ансатов». Остальные 22 машины сданы до введения санкций. Задержка может быть связана с необходимостью замещения канадского двигателя Pratt & Whitney, с которым «родился» легкий вертолет, рассказывали ранее источники «Реального времени».

— В рамках исполнения контракта на передачу 66 вертолетов для НССА на сегодня сданы все 37 запланированных к поставке вертолетов «Ансат», а также 20 Ми-8МТВ-1. Еще 9 «восьмерок» заказчик получит в следующем году. Благодаря поставкам новых вертолетов, расширяется география применения санитарной авиации, растет количество спасенных жизней людей, — приводится в пресс-релизе цитата замгендиректора холдинга «Вертолеты России» по продажам гражданской вертолетной техники Антона Королева.

«Ансаты» для НССА поставляются со «стеклянной кабиной», которые облегчают работу пилотов. Всего в парке Национальной службы санитарной авиации насчитывается 40 таких вертолетов.

Напомним, что «ПСБ Лизинг» и Национальная служба санитарной авиации заключили договор на закупку 66 казанских вертолетов стоимостью 28 млрд рублей. Он состоит из двух частей: строительство 37 «Ансатов» и 28 Ми-8МТВ-1. Вторая часть не закончена: оставшиеся 9 «восьмерок» заказчик получит в следующем году, говорится в пресс-релизе КВЗ. Ранее стоимость одного «Ансата» оценивалась в 220—250 млн рублей, а Ми-8МТВ -1 — от 500 млн рублей.

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Луиза Игнатьева