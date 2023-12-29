Дмитрий Чернышенко: новые объекты для «Игр дружбы» и Игр БРИКС не нужны

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Для Всемирных игр дружбы и Игр БРИКС не нужны новые спортивные объекты, заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.



Он отметил, что соревнования пройдут в Казани, и «никакие новые объекты ни для тех, ни для других соревнований не создаются, потому что у нас, наверное, самая современная инфраструктура».

Чернышенко пообещал невероятную церемонию открытия «Игр будущего», отметив, что благодаря «Играм будущего» появятся новые герои, а само движение фиджитал готовит российскую молодежь к навыкам, которые помогут в том числе для обеспечения суверенитета и безопасности России.

— Поскольку формат соревнований у нас инновационный, обсуждаем разные варианты поощрения спортсменов. Участников ожидает внушительный призовой фонд, а победителей наградим уникальным трофеем «Игр будущего», который в начале декабря отправился на околоземную орбиту и сейчас находится на МКС, — рассказал вице-премьер в интервью «РИА Новости».

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Первые Игры БРИКС и «Игры дружбы» пройдут в Казани с 12 по 23 июня 2024 года, вторые запланированы с 15 по 29 сентября 2024-го в Москве и Екатеринбурге.

Президент России Владимир Путин заявлял, что ожидает активного участия стран Содружества независимых государств в «Играх будущего» и «Играх дружбы».

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Маргарита Головатенко