По факту пожара на челнинском рынке «Гараж-500» возбудили уголовное дело

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Набережных Челнах возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК России), по факту пожара на рынке «Гараж-500». Дело завели по требованию прокуратуры.

Расследование взято на особый контроль в надзорном ведомстве, рассказал старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев,

Напомним, сообщение о возгорании кровли торговых павильонов рынка появилось 2 декабря в 18.37. ГУ МЧС России по Татарстану сообщало, что в помещениях авторынка большая горячая нагрузка. Изначально площадь пожара на авторынке «Гараж-500» оценивалась в 6,8 тысячи «квадратов». По уточненным данным, она составила 11 671,4 «квадрата».

realnoevremya.ru (архив)

Корреспондент «Реального времени» побывал на месте пожара в Челнах и поговорил с собственниками сгоревших павильонов. Двое предпринимателей оценили свой ущерб в 15—20 млн рублей. Подробнее — в материале.

Спустя несколько дней после пожара прокуратура города завершила проверку после пожара на авторынке «Гараж-500» и направила в следственный отдел СУ СКР по Татарстану материалы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК). В ведомстве выявили грубые нарушения требований пожарной безопасности, содержащие признаки уголовно наказуемого деяния.



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Айрат Назипов