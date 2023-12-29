Президент Аргентины отклонил приглашение стать участником БРИКС

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Президент Аргентины Хавьер Милей отклонил приглашение стать участником БРИКС — такой ответ глава страны дал в официальных письмах президенту России Владимиру Путину и председателю КНР Си Цзиньпину, сообщает новостной портал Infobae.



— Хавьер Милей... объявил о выходе Аргентины из многостороннего форума БРИКС, — сказано в сообщении портала.

Милей сообщил о решении президенту Бразилии Луле да Силве, премьер-министру Индии Нарендре Моди и лидеру Южно-Африканской республики Сирилу Рамафосе.

В объединение БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. В последнее время желание присоединиться к экономическому блоку выражали 23 государства. По итогам саммита организации, прошедшего в августе в Йоханнесбурге, вступить в БРИКС с 1 января 2024 года официально приглашены ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран, Аргентина, Египет и Эфиопия.

Хавьер Милей победил на выборах президента Аргентины 20 ноября. Избранный президент вступил в должность 10 декабря. Он уже заявил о планах отозвать заявку Буэнос-Айреса на вступление в БРИКС. Новый президент намерен укреплять сотрудничество с США и Израилем.

Хавьер Милей подписал указ о более чем 300 реформах по либерализации экономики. Всего президент перечислил 30 мер, которые, по его словам, направлены на дерегулирование экономики и смогут освободить ее от «правил, которые вместо решений приносят только проблемы».



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Маргарита Головатенко