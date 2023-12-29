Турецкие предприятия начали поставлять в Россию яйца

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Россельхознадзор открыл поставки инкубационного яйца с шести турецких предприятий. Все они расположены на благополучных по гриппу птиц территориях, сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что решение об открытии поставок связано с потребностью в инкубационном яйце со стороны российских участников внешнеэкономической деятельности. Турецкая сторона предоставила гарантии о соответствии своей продукции ветеринарно-санитарным требованиям России и ЕАЭС.

Россельхознадзор имеет право проводить инспекции предприятий, получивших разрешение на экспорт продукции, сказано в сообщении.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Кроме Турции, яйца в Россию поставляет и Азербайджан. Первую партию азербайджанских яиц завезли в страну 19 декабря — было поставлено 612 тысяч яиц. Спустя два дня в Россию привезли яйца в количестве 18 тонн (306 тыс. штук). Третья партия с таким же весом попала в страну 25 декабря.

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Айрат Назипов