«Покушения не было»: в Зеленодольске вынесли новый приговор экс-полицейскому за нападение на депутата

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Сегодня Зеленодольский горсуд огласил третий приговор экс-сотруднику полиции Марий Эл Виталию Мельнику. В 2020-м он был оправдан по делу о «политическом» покушении на убийство зеленодольского депутата Алексея Соловьева, в ноябре 2022-го получил 6 лет колонии строгого режима за то же покушение, а сегодня признан виновным лишь в причинении легкого вреда здоровью депутата и освобожден от наказания, передает журналист «Реального времени».



В прениях гособвинитель настаивал на виновности Мельника именно в покушении на убийство в составе организованной группы (ч. 3 ст. 30 п. ж ч.2 ст. 105 УК РФ) и просил для него 8 лет колонии. Сам подсудимый и его адвокаты, как и прежде, настаивали на оправдании.

Однако горсуд постановил — заказа на убийство не было, как и покушения, существование орггруппы не доказано, но преступление против депутата Соловьева совершил именно Мельник, на тот момент сотрудник МВД. Его действия суд квалифицировал по менее тяжкому составу — умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия (п. в ч. 2 ст.115 УК РФ).



realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Виталия Мельника приговорили к ограничению свободы на 1 год и 3 месяца и освободили от этого наказания в связи с истечением срока давности. До вступления приговора в силу домашний арест осужденного заменили подпиской о невыезде, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Зеленодольского горсуда.

Стороны пока не решили, будут ли обжаловать сегодняшний приговор.

Само нападение на депутата произошло больше 11 лет назад. Потерпевший — зеленодольский активист, бывший замглавы исполкома Зеленодольска Алексей Соловьев не раз называл его заказным. 20 октября 2011 года он опубликовал информацию о коттедже городского чиновника в водоохранной зоне и на следующий день получил ломиком по голове. По горячим следам подозреваемого не нашли. Он появился лишь в 2019-м после опознания, однако какую-либо причастность к преступлению категорически отрицал. При этом близкие Мельника настаивали на его алиби, правда, неоднократно корректировали свои показания.

realnoevremya.ru

По версии СК и прокуратуры, тогда обвиняемый действовал в составе организованной группы, задумавшей устранение депутата из личной неприязни. При этом организатор и иные члены данной группы следствием установлены не были.

Напомним, два первых приговора по этому делу — оправдательный и обвинительный — отменял Верховный суд Татарстана, как и возврат этого дела прокурору. При этом еще в ходе следствия из камеры вещдоков пропало орудие преступления — лом, а повестку на судебный допрос получил бывший мэр Зеленодольска и сенатор.