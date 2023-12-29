«Санкции будут длиться несколько поколений»: Талия Минуллина поругала бизнес Татарстана за безынициативность

Глава АИР призвала предпринимателей заранее готовиться ко встречам с потенциальными партнерами

Фото: realnoevremya.ru/Мария Зверева

«Встречали шейха Саудовской Аравии, так бизнесмены из Алтайского края нашли для себя инвестора строительства большого агрокомплекса, а татарстанский (бизнес) мало кого нашел», — пожурила за инертность глава АИР Талия Минуллина предпринимателей, «стесняющихся» на международных форумах. Накануне на предновогодней встрече в Торгово-промышленной палате власти пытались пробудить «охотничий» интерес к азиатскому бизнесу, так как почти весь год Казань будет встречать гостей с Ближнего Востока и нужно не «проспать» шанс завести деловые связи.

Разрыв с иностранцами, молочный кризис и занятой Песошин

Предновогодняя встреча предпринимателей, членов ТПП и представителей правительства Татарстана, состоявшаяся накануне, как обычно, была посвящена подведению итогов 2023 года. Впрочем, «ревизовать» результаты организаторы особо не собирались. Все-таки проходило светское вечернее мероприятие с шампанским, а не отчетная коллегия. На него приехали около 70 бизнесменов из разных районов республики, чиновники, пресса и музыканты. И это немало, учитывая, что мероприятие проходило в предпоследний рабочий день, и за «явку» нужно было посоперничать как минимум с «кабминовским» планом, а может быть, со служебными корпоративами.

До последнего момента ждали приезда премьер-министра РТ Алексея Песошина. Но не случилось. Вообще, глава правительства редко бывает на публичных мероприятиях. Так, на заключительную сессию в Госсовете он вбежал за несколько минут до начала, так и не успев заглянуть в детскую открытку с «Елки желаний». А увидеть его за фуршетом — это что-то непостижимое.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В неформальной обстановке гости больше говорили о разрыве отношений с иностранными компаниями. Казалось бы, прошло 2 года с начала СВО, но исход западных компаний не закончился. «Для нас тяжелее всего было отключение от материнской компании», — рассказал «Реальному времени» региональный директор логистического оператора Noytech Supply Chain Solutions («Нойтэк Лоджистикс Рус») Евгений Рылов. В этом году швейцарский логистический провайдер Kuehne & Nagel прекратил работу в России. Его бизнес выкупил генменеджер Перри Нойманн, который более 14 лет руководил кластером Kuehne & Nagel в России и странах СНГ. По словам Рылова, после этого изменилась сама компания, бренд, логистические маршруты, цены. Все перевернулось. «После эпидемии ковида логистика нормализовалась, поставщики переориентировались на Китай. Много вариантов доставки грузов. Единственное, что нестабильно — это цены. Они меняются каждый месяц», — отметил он.

«Перестройка логистических связей прошла давно», — не соглашается глава «Татнефтехиминвест-холдинга» Рафинат Яруллин. По его словам, экспорт нефтехимического сырья налажен, переработка внутри страны нормализована: «Работаем с СИБУРом, сложились хорошие отношения. Все вопросы, связанные с поставками сырья для малого бизнеса, решены. У нас полное взаимопонимание», — рассказал он. О том, с какими индексом промпроизводства завершит нефтехимическая отрасль, он предпочитает не загадывать: «Итоги будут в конце января. Я считаю, что загадывать — это безобразие. Думаю, что сработаем неплохо», — заверил Яруллин корреспондента «Реального времени».

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Не все хорошо в сельском хозяйстве. Татарстанский фермер Алена Белоглазова испытала потрясение от низких закупочных цен на молоко. Как рассказывало «Реальное время», в начале мая они упали до 23 рублей за литр из-за избыточного экспорта сухого молока из Белоруссии: «Некоторые мечтали, что зимой поднимутся до 60 рублей. Нет, этого не произошло. Остались на уровне 35 рублей за литр. Мелкие хозяйства продолжают резать скот», — рассказала она, предрекая рост розничных цен на молоко, подобно яичному коллапсу.

Мероприятия проводятся не просто чтобы «пофестивалить»

По традиции предновогоднюю встречу открыл аксакал и председатель ТПП Шамиль Агеев. Встреча стала 30-й по счету в его жизни. Вместе с ним к бизнесменам обратились вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин и глава АИР Талия Минуллина, а позже присоединился президент академии наук Рифкат Минниханов. Из предновогодней суеты смогли вырваться генеральный консул Турции в Казани Угул Йылмаз, гости из Ирана и Китая.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Агеев дал понять, что бизнесу нужно привыкать работать в условиях санкций: «Мы находимся сейчас в таком периоде, когда Европа для нас закрыта и новые санкции будут еще долго длиться, по крайней мере, несколько поколений, а азиатские рынки очень специфичны. Поэтому необходимо больше внимания уделять поддержке производителей», — сказал Агеев. По его мнению, хорошую помощь в этом оказывает работа АИР при организации форумов. Главное, чтобы бизнес не «проспал» возможности. «Предпринимательское сообщество должно находить свои точки взаимоотношений», — посоветовал он.

Глава АИР высказалась более четко, заявив, что предпринимателям стоит самим быть активными в налаживании новых отношений на международных форумах, а их в Казани проходит немало. В октябре будущего года с участием президента РФ пройдет саммит глав государств БРИКС, который притянет за собой бизнес из Азии. Кроме того, пройдет немало ежегодных мероприятий — инвестиционно-венчурная ярмарка, «KazanSummit — Россия-Исламский мир», форум «РОСТКИ».

— Эти мероприятия республика проводит не просто чтобы «пофестивалить». А чтобы наша экономика росла. Фактически, мы делаем это для вас, — заметила она, попеняв предпринимателям за инертность.

realnoevremya.ru/Мария Зверева

— Встречали в Казани шейха Саудовской Аравии, так бизнесмены из Алтайского края нашли для себя инвестора для строительства большого агрокомплекса, а татарстанский (бизнес) мало кого нашел, — с досадой рассказала она недавний пример того, как из-под носа перехватывают инвестиции. Чтобы поймать удачу, предпринимателям нужно готовиться к таким событиям. Изучать партнеров, готовить бизнес-планы, проводить их экспертизу, а не просто ловить на «живца».

В целом год завершается хорошо: «ВРП превысил 4 трлн рублей, объем отгруженной продукции — 4,5 трлн рублей, а объем инвестиций в экономику республики впервые превысил 1 трлн рублей», — привела она предварительные цифры. Но следующий будет очень сложным для республики, считает глава АИР. «Предстоит принимать большое количество гостей. Но что радостно — гости приедут и уедут, а инфраструктура, которая создается за большие денежки, останется у нас», — сказал Минуллина.

Минпромторг написал программу промышленности до 2030 года

Позже в конгресс-зал примчался вице-премьер-министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко: «Все пишут, промышленность Татарстана откатывается назад, но могу вас заверить, что индекс промпроизводства достигнет 104,8%», — рассказал он «Реальному времени» в кулуарах.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Объем промышленного производства ожидается в 4,7 трлн рублей. Лидеры роста — оборонка и машиностроение. Есть проседание по нефтехимии, но это связано с тем, что НКНХ, ТАНЕКО и КОС ведут реконструкцию. «Они обязательно выстрелят в конце 2024-го — начале 2025 года», — уверен он.

Вице-премьер назвал три главных события в экономики Татарстана: «Первое — это решение о сборке самолетов Ту-214. Второе — начали развивать отрасль станкостроения. И третье — мы написали стратегию развития промышленности Татарстана. Начали работу над ней в прошлом году. В ней описано положение 24 отраслей РТ, мы понимаем, в каком направлении она будет двигаться», — рассказал он. Пока она не опубликована, так как ее не подписал премьер-министр РТ.

