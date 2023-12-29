Генштаб Польши возложил на Россию вину за нарушение воздушного пространства страны
Начальник Генерального штаба ВС Польши Веслав Кукула утверждает, что российская ракета якобы нарушила воздушное пространство страны. При этом он не предоставил каких-либо доказательств в пользу своей версии.
— Все указывает на то, что российская ракета вторглась в воздушное пространство Польши, мы ее сопровождали на радарах, и покинула воздушное пространство, — цитирует его «РИА Новости».
Утром неопознанный воздушный объект вошел в воздушное пространство республики со стороны Украины. Польские самолеты не успели сбить ракету, так как она покинула пределы государства.
В связи с этим президент Польши Анджей Дуда созвонился с министром национальной обороны Владиславом Косиняком-Камышем и назначил срочное совещание с военным руководством страны.
В ноябре прошлого года на территории Польша упала ракета. Из-за инцидента погибли два человека. Спустя несколько месяцев польские следователи подтвердили, что ракета была украинской.
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