Генштаб Польши возложил на Россию вину за нарушение воздушного пространства страны

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

Начальник Генерального штаба ВС Польши Веслав Кукула утверждает, что российская ракета якобы нарушила воздушное пространство страны. При этом он не предоставил каких-либо доказательств в пользу своей версии.

— Все указывает на то, что российская ракета вторглась в воздушное пространство Польши, мы ее сопровождали на радарах, и покинула воздушное пространство, — цитирует его «РИА Новости».

Утром неопознанный воздушный объект вошел в воздушное пространство республики со стороны Украины. Польские самолеты не успели сбить ракету, так как она покинула пределы государства.

realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

В связи с этим президент Польши Анджей Дуда созвонился с министром национальной обороны Владиславом Косиняком-Камышем и назначил срочное совещание с военным руководством страны.

В ноябре прошлого года на территории Польша упала ракета. Из-за инцидента погибли два человека. Спустя несколько месяцев польские следователи подтвердили, что ракета была украинской.

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Айрат Назипов