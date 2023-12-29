В Татарстане хотят завершить сбор подписей за выдвижение Владимира Путина досрочно
В Татарстане могут досрочно завершить сбор подписей в поддержку выдвижения в президенты России Владимира Путина. Об этом сообщили в республиканском отделении «Единой России» газете «Коммерсантъ».
— Скорее всего, до Нового года все необходимое количество точно будет собрано. 7–8 января мы готовы выезжать на сдачу этих подписей в центральный избирательный штаб, — сказал глава исполкома республиканского отделения партии Марат Самигуллин.
Он не уточнил, какую планку ставили в Татарстане, однако отметил, что точки сбора открыты во всех крупных городах и районах. Преимущественно они расположены в торговых центрах. «Без всякого призыва люди очень активно идут», — сказал Марат Самигуллин.
Выборы президента России пройдут 15—17 марта 2024 года. По данным на 28 декабря, число претендентов на выдвижение кандидатами на пост главы государства выросло до 33 человек.
Первым подал в ЦИК России документы, чтобы зарегистрироваться как кандидат на выборах главы государства, действующий президент страны Владимир Путин. Он будет участвовать как самовыдвиженец.
22 декабря в Казани открылся региональный избирательный штаб Владимира Путина. Он расположился в здании ДОСААФ. 23 декабря в стране начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина.
Председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев сообщил, что республика приступила к подготовке к выборам. Он отметил, что Татарстан — регион, в котором очень активные избиратели.
На выборах президента России в дистанционном режиме потенциально смогут проголосовать 38 млн человек.
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