В Татарстане хотят завершить сбор подписей за выдвижение Владимира Путина досрочно

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане могут досрочно завершить сбор подписей в поддержку выдвижения в президенты России Владимира Путина. Об этом сообщили в республиканском отделении «Единой России» газете «Коммерсантъ».



— Скорее всего, до Нового года все необходимое количество точно будет собрано. 7–8 января мы готовы выезжать на сдачу этих подписей в центральный избирательный штаб, — сказал глава исполкома республиканского отделения партии Марат Самигуллин.

Он не уточнил, какую планку ставили в Татарстане, однако отметил, что точки сбора открыты во всех крупных городах и районах. Преимущественно они расположены в торговых центрах. «Без всякого призыва люди очень активно идут», — сказал Марат Самигуллин.

Выборы президента России пройдут 15—17 марта 2024 года. По данным на 28 декабря, число претендентов на выдвижение кандидатами на пост главы государства выросло до 33 человек.



realnoevremya.ru/Максим Платонов

Первым подал в ЦИК России документы, чтобы зарегистрироваться как кандидат на выборах главы государства, действующий президент страны Владимир Путин. Он будет участвовать как самовыдвиженец.

22 декабря в Казани открылся региональный избирательный штаб Владимира Путина. Он расположился в здании ДОСААФ. 23 декабря в стране начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина.

Председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев сообщил, что республика приступила к подготовке к выборам. Он отметил, что Татарстан — регион, в котором очень активные избиратели.



На выборах президента России в дистанционном режиме потенциально смогут проголосовать 38 млн человек.

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Маргарита Головатенко