Осенний призыв граждан России на военную службу завершен

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Министерство обороны России сообщило об окончании осеннего призыва 2023 года на военную службу в Вооруженные силы страны и другие воинские формирования. Призваны 130 тысяч человек.



Призывные комиссии начали работать с 2 октября. Отправки призывников на военную службу в регионах России шли с 16 октября.

Для обеспечения воинских перевозок задействовали 14 рейсов самолетов авиации Вооруженных сил России, десять воинских эшелонов, 199 рейсов гражданской авиации, более 1,4 тыс. вагонов в составе пассажирских поездов, автомобильный транспорт воинских частей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в октябре первые призывники из Казани отправились на службу в армию. В ряды Вооруженных сил России из Татарстана отправили около 3 тысяч новобранцев.



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Маргарита Головатенко