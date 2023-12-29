Экспансия «Автодории» в Киров обернулась расторжением контракта и уголовным делом

Сделка в 63 млн рублей сорвалась из-за «бэушных» и «дефективных» камер фиксации нарушений ПДД?

Фото: realnoevremya.ru

В неосновательном обогащении обвинила казанскую «Автодорию» петербургская компания «Корда Групп», создающая системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД из комплексов разных российских производителей. Предметом спора стали поставленные в Кировскую область дорожные камеры, в которых выявили «существенные недостатки». Соглашение расторгли, питерцы выиграли дело, но татарстанская компания сумела изменить решение суда. Подробности — в материале «Реального времени».



В Киров поставили дорожные камеры с недостатками



Первые дорожные комплексы от татарстанского разработчика появились в Кировской области еще весной 2018 года. Это были системы контроля скорости «Автодория 3.0», запущенные в тестовом режиме на отдельных городских магистралях. Как сообщал тогда областной министр связи Юрих Палюх, для региона проект реализовали бесплатно.

Но уже на следующий год питерская «Корда Групп» заключила с «Автодорией» сделку на партию оборудования, чтобы поставить его другой татарстанской компании — НЦИ (входит в «Ростех»). Последняя, в свою очередь, во исполнение госконтракта должна была передать дорожные камеры кировскому бюджетному учреждению «Центр стратегического развития информационных ресурсов и систем управления».

Когда технику начали монтировать, госзаказчик выявил ее скрытые недостатки и потребовал заменить оборудование. Суд расторг его контракт с НЦИ, взыскав стоимость поставленного товара — 62,7 млн рублей. Требования были удовлетворены в полном объеме.

В дальнейшем «Корда Групп» предъявила претензии к «Автодории», указав, что дорожные комплексы имели «существенные недостатки» и не соответствовали техзаданию, потребовала расторгнуть договор и взыскать с компании неосновательное обогащение и штраф.

В дальнейшем «Корда Групп» предъявила претензии к «Автодории», указав, что дорожные комплексы имели «существенные недостатки». realnoevremya.ru/ Ринат Назметдинов

Татарстан поставил Кирову «бэушные» камеры?

Всего в рамках госзаказа НЦИ поставил в Кировскую область 55 дорожных комплексов: «Коперник» — 20 шт., «Автодория 3.0» — 10 шт., «СКАТ-ПП» — 25 шт. Но заказчик — Кировский центр стратегического развития — представил суду заключение комиссии о выявленных в камерах недостатках.

— «Автодория 3.0» не имеет возможности определения географических координат с помощью модуля навигации, координаты при настройке комплекса приходится вносить вручную, — говорится в документе. Кроме того приводятся другие недостатки: — Отсутствует возможность провести пусконаладочные работы и настройку комплекса после выпуска обновлений, произвести установку обновлений, настроить пути маршрутизации имеется возможность только посредством использования проводного подключения. Отсутствует возможность настройки формируемого материала, в частности, нет возможности включения (исключения) в состав формируемого материала видеозаписей правонарушений.

Как указано в материалах дела, настройки можно было выполнить, лишь обратившись в техподдержку изготовителя. Не получалось настроить камеры и вручную (фокусировка, яркость, контрастность и т. п.), без чего не было необходимого качества изображения. Все указанные недостатки сочли существенными.

Как указано в материалах дела, настройки можно было выполнить, лишь обратившись в техподдержку изготовителя. скриншот realnoevremya.ru презентации СТС

Кстати, госзаказчик указывал на внешние недостатки оборудования еще при составлении акта осмотра товара. Судя по всему, в Кировскую область из Татарстана поставили дорожные камеры, уже побывавшие в эксплуатации. На них выявили грязь, сколы, царапины, а часть техники не соответствовала заявленным в техзадании функциям:

— При проведении внешнего осмотра выявлены недостатки комплектующих СТС «Автодория 3.0»: комплексы с присутствием следов эксплуатации, царапины, загрязнение внутри защитной крышки порта питания, загрязнения внутри элементов крепления, следы крепления на крепежных местах комплексов; отсутствует возможность администрирования комплекса; отсутствует функционал вычисления средней скорости транспортного средства без использования дополнительных аппаратно-программных ресурсов (ПО «Вычислительный центр, устанавливаемого на удаленном компьютере», который, в свою очередь, устанавливается в помещении с ограниченным доступом); не имеет принадлежности в соответствии с техническим заданием к группе «стационарные (С)» и «передвижные (П)» одновременно.

Уголовное расследование и доводы поставщиков

Почему кировские чиновники, выявив столь серьезные недостатки дорожных камер, подписали акты приемки товара? Тем же вопросом задались и правоохранители. Следственное управление Следкома по Кировской области завело уголовное дело. В рамках расследования эксперт Анисимов О.А. провел компьютерно-технические экспертизы, результаты показали, что поставленные измерительные комплексы не соответствуют техническому заданию. В августе прошлого года Первомайский райсуд Кирова вынес приговор по уголовному делу, установив вину должностных лиц в приемке специальных технических средств (СТС), не соответствующих техзаданию к контракту.

В татарстанском НЦИ все еще пытаются оспорить вердикт по спору с госзаказчиком из Кирова. В кассационной жалобе резидент Иннополиса указал, что суды нарушили нормы процессуального права и сделали выводы, не соответствующие фактическим обстоятельствам дела.

Судя по всему, в Кировскую область из Татарстана поставили дорожные камеры, уже побывавшие в эксплуатации. realnoevremya.ru/ Максим Платонов

В компании уверены, что ее обязательства по поставке товара надлежащего качества были прекращены надлежащим исполнением, что подтверждается актом приема-передачи, который подписали кировские чиновники. К тому же акты о выявлении недостатков товара были составлены в отсутствие представителя поставщика, а «выводы эксперта основаны на недостоверной информации и не являются доказательством для признания товара некачественным». Да и сам эксперт якобы не имеет необходимой квалификации. В компании указали на неправомерное отклонение просьбы назначить судебную экспертизу, на одновременное изменение истцом основания и предмета иска, а также на то, что суды не учли факт эксплуатации истцом оборудования и уменьшение его стоимости. Однако кассационная инстанция с доводами НЦИ не согласилась и отклонила жалобу.



В свою очередь питерская «Корда Групп», привлеченная к делу третьим лицом и потребовавшая от «Автодории» сумму неосновательного обогащения в 10,9 млн рублей, сумела выиграть спор. Однако в апелляции казанцам удалось изменить решение первой инстанции. При расторжении договора между сторонами суд должен был урегулировать вопрос о возврате поставленного товара. В то же время у покупателя остается право на возмещение убытков. В свою очередь, продавец может требовать от покупателя возмещения стоимости износа имущества за время его использования. По этой причине решение суда было дополнено обязательством к «Корда Групп» вернуть поставленные дорожные камеры.

«Автодорией» через ООО «Стартобаза» владела Светлана Никифорова — супруга бывшего татарстанского министра связи Николая Никифорова. realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Дорожные комплексы «Автодория» начали применять в России в 2013 году — с легкой подачи первого вице-премьера Игоря Шувалова. Тогда казанской компанией через ООО «Стартобаза» владела Светлана Никифорова — супруга бывшего татарстанского министра связи Николая Никифорова. В 2017 году она вышла из капитала фирмы, и с того же периода подрядчик начал терять крупные контракты: сначала в Москве, а через год — в Татарстане.

В августе этого года «Автодория» мигрировала в новый IT-холдинг «Ростеха». Его «дочка» — АО «Аэронавигационные и информационные системы» приобрела 34% долей татарстанского интегратора интеллектуальных транспортных систем (ИТС). Эксперты оценили сделку в пределах 100 млн рублей.

«Реальное время» обратилось к участникам спора за комментариями, по получении ответы будут опубликованы.