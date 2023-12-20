Итоги дня: задержание Рината Ханбикова, новогодние планы Казани, 16 претендентов в кандидаты в президенты
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 20 декабря:
- Сегодня стало известно о том, что президент России Владимир Путин 21 декабря по видеосвязи откроет движение по трассе М-12 «Восток» от Москвы до Казани. Завтра же он проведет заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
- Задержан «генерал» промышленности Татарстана Ринат Ханбиков, экс-гендиректор «Менделеевсказота» Абдрахманов, экс-глава московского представительства АО «Аммоний» Алла Куцакова. Завтра в Басманном суде Москвы может быть рассмотрено ходатайство о мере пресечения для них. Все они получили статус подозреваемых в деле о мошенничестве с перепродажей аммиачной селитры с ущербом для заводов-производителей в 246,4 млн рублей.
- В Казани простились с руководителем пресс-службы Госсовета Татарстана Резидой Макуевой, скончавшейся на 62-м году жизни после продолжительной болезни. На церемонии собрались ее близкие и коллеги.
- В Центральную избирательную комиссию России поступили заявки от 16 претендентов в кандидаты на президентские выборы в 2024 году. Ожидается, что их количество вырастет.
- ЦИК России разрешил 29 регионам провести дистанционное электронное голосование. Татарстана в списке нет.
- В Казани при Общественной палате Татарстана стартовала работа штаба по наблюдению за выборами президента России. В ближайшее время подготовят несколько тысяч общественных наблюдателей.
- Татарстан в новогодние праздники могут посетить более 160 тысяч туристов. Загрузка в гостинцах уже достигает более 85%. Большое количество туристов ожидают в Казани, в Свияжске, Болгаре, Елабуге, Чистополе и резиденции Кыш Бабая.
- Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. Последний предложил провести в 2024 — 2025 годах — Годы российско-китайской культуры, чтобы «укрепить фундамент общественного мнения дружбы между двумя странами, передающейся из поколения в поколение».
- Министр спорта Татарстана Владимир Леонов рассказал, что Казань находится на финальной стадии подготовки к «Играм будущего» — до него осталось два месяца. В Москве состоялась жеребьевка первых пяти дисциплин турнира: в фиджитал‑скейтбординге, фиджитал‑BMX, фиджитал‑единоборствах, кибатлетике и гонке дронов.
- Московский суд решил оставить экс-ректора КФУ Ильшата Гафурова под стражей до 20 апреля 2024 года. Он и его защита возражали против продления этой меры пресечения.
- В Казани в новогоднюю ночь не будет салюта на главных праздничных площадках, так как особый противопожарный режим, вводимый с 25 декабря, подразумевает запрет на использование пиротехники. Запускать его можно будет лишь на четырех специализированных площадках.
- Глава Бypятии Алексей Цыденов предложил включить рейсы Улан-Удэ — Казань в перечень субсидированных маршрутов на 2024 год. Власти региона уже предусмотрели средства на эти цели.
- Дирекция финансирования дорожных программ нашла подрядчика на второй этап ремонта моста «Миллениум» в Казани. Работами займется компания, которая обновила другую половину объекта — ООО «Волга-Автодор». Стоимость контракта — 633,1 млн рублей.
- С начала 2023 года в Татарстане зафиксировали 4 780 пожаров — на 1,24% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В новогодние каникулы пожарные и спасатели республики перейдут на усиленный режим работы.
- В 2024 году в Иннополисе могут разрешить эксплуатацию беспилотников в городских границах. В рамках экспериментального правового режима в городе впервые протестируют аэродоставку дронами.
- Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал закон об изменении границ Казани. В границы двух районов включены похоронный комплекс «Курган», спортивный биатлонный комплекс «Динамо» и «Научный городок», которые и до этого считались территорией города.
- Глава Минэкологии Татарстана Александр Шадриков сообщил, что в Казани завершилась рекультивация Самосыровского полигона, начатая в 2021 году. На нее потратили 872,2 млн рублей.
- Власти Чехии и Словакии обратились к руководству Евросоюза с просьбой сохранить поставки нефти из России. Причиной тому, по словам президента компании «Транснефть» Николая Токарева, стало отсутствие у стран выхода к морю.
- Исполком РФС решил остаться в Союзе европейских футбольных ассоциаций — он отказался от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола. Решение объясняли отсутствием гарантий допуска к международным турнирам.
- При проведении массовых новогодних, спортивных и культурных мероприятий в Санкт-Петербурге сотрудникам организаций и учреждений рекомендовали носить маски. Обеспечить своих сотрудников средствами индивидуальной защиты предложено руководителям организаций.
Ключевые события 665-го дня специальной военной операции на Украине:
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не видит предпосылок для проведения мирных переговоров по Украине. Он напомнил, что они закончились полтора года назад, когда киевский режим по указанию Великобритании отказался от дипломатического урегулирования.
- Как сообщает Минобороны России, на Купянском направлении отражено пять украинских атак около н.р. Синьковка и Терны. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих, две боевые машины пехоты, два пикапа и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».
- На Краснолиманском направлении отражены две атаки 63-й механизированной бригады ВСУ около н.п. Червоная Диброва и Торское. Украинские войска потеряли до 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и гаубицу Д-20.
- На Донецком направлении отражена атака штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ. Киевский режим потерял на этом направлении до 250 военнослужащих убитыми и ранеными, танк и три автомобиля.
- На Южно-Донецком направлении нанесено огневое поражение живой силе 72-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ около н.п. Елизаветовка, Владимировка и Новомихайловка. Украинские войска потеряли до 110 военнослужащих, два пикапа и две самоходные артиллерийские установки «Акация».
- На Запорожском направлении нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 14-й бригады нацгвардии Украины, 82-й десантно-штурмовой и 116-й механизированной бригад ВСУ. Киев потерял до 70 военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, два орудия Д-20 и гаубица Д-30.
- На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 75 военнослужащих убитыми и ранеными, два автомобиля, две гаубицы «Мста-Б», орудие «Гиацинт-Б» и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».
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Максим КокунинОбществоВластьИнфраструктураЭкономикаБизнес Татарстан
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