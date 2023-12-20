В Казани нашли подрядчика на ремонт второй половины «Миллениума» за 633,1 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Татарстанское ГБУ «Дирекция финансирования дорожных программ» нашла подрядчика на второй этап ремонта моста «Миллениум» в Казани — направление движения от ул. Вишневского в сторону ул. Фатыха Амирхана. Работами, как выяснило «Реальное время», займется компания, которая обновила другую половину объекта — ООО «Волга-Автодор».

Стоимость контракта на ремонт части «Миллениума» составит 633,1 млн рублей. Сумма меньше начальной цены, объявленной Дирекцией финансирования дорожных программ, почти на 134 тысячи рублей. Работа на 14,4%, или на 109,9 млн рублей, дешевле ремонта моста по направлению движения от ул. Фатыха Амирхана в сторону ул. Вишневского.

На заключение контракта заявились два претендента. Казанское ООО «Волга-Автодор» предложило за свои услуги почти на 134 тысячи рублей меньше своего конкурента, заявившего начальную цену контракта.

Из бюджета Татарстана на второй этап ремонта казанского «Миллениума» готовы были направить 633,2 млн рублей. Обновить до 23 октября 2024 года должны 840 метров дороги: уложить новую дорожную одежду, асфальтобетонное покрытие, нанести разметку, переустроить инженерные коммуникации, восстановить изношенные покрытия и так далее.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, контракт на первый этап ремонта моста «Миллениум» заключили уже после проведения ремонт. Подрядчиком также выступало местное ООО «Волга-Автодор», выполнившее работы за 740 млн рублей.

Направление движение от от ул. Фатыха Амирхана в сторону ул. Вишневского на мосту «Миллениум» — 840,965 погонного метра — отремонтировали летом 2023 года: приступили к работам в первой половине июня — завершили до Дню города и республики, 30 августа. Тендер на заключение контракта заказчик ремонта — «Главтатдортранс» — опубликовал спустя почти месяц, 22 сентября, с начальной ценой 740,3 млн рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На фоне запоздалого тендера «Главтатдортранса» многие татарстанские СМИ начали писать, что речь идет о ремонте другой половины моста «Миллениум» — направления от ул. Вишневского в сторону ул. Фатыха Амирхан. В соцсетях разлетелась информация, что объект вновь перекроют, что не соответствовало действительности.

Информацией о контракте на ремонт «Миллениума» после его проведения заинтересовались в Управлении Федеральной антимонопольной службы по Татарстану. «В действиях заказчика по привлечению к выполнению работ заранее (до заключения контракта) присутствуют признаки неправильного выбора поставщика», — пришли к выводу специалисты. «Главтатдортрансу» пригрозили административной ответственностью по части 2 статьи 7.29 КоАП РФ.



После ремонта одной половины моста возникли вопросы по другой. Власти заявляли, что решение примут в 2024 году. Возможно, сроки перенесли на этот год из-за предстоящего саммита БРИКС, который Казань примет в следующем году.

Букву «М», возвышающуюся над проезжей частью моста, покрасили лишь частично — над отремонтированной половиной. Из-за покраски горожане массово жаловались на порчу автомобилей, стоявших под объектом, из-за чего пришлось перекрыть участок от места пересечения улиц Подлужной и Толстого до «Миллениума». Вторую половину буквы «М» обещают покрасить в следующем году «при выделении соответствующего финансирования.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Осенью на мосту «Миллениум» казанцы заметили подсветку. Как и в ситуации с ремонтом, и с буквой «М», ее включили только на одной стороне. На всем объекте ее обещают сделать после ремонта второй половины сооружения.



Напомним, «Миллениум» открыли в Казани в 2007 году. За 16 лет его эксплуатации на объекте проводились только работы по замене верхних слоев асфальтобетонного покрытия.

— На сегодня имеется острая необходимость по восстановлению гидроизоляции, полной замене всех слоев дорожного покрытия, частичному ремонту пролетных строений и опор, других элементов моста, — объяснял в июне этого года необходимость ремонта заместитель руководителя исполкома Казани по вопросам благоустройства Игорь Куляжев.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Общая протяженность «Миллениума» — более 1,5 км, из которых 835 метров — пролетное строение. Ежедневно по мосту проезжают более 50 тысяч машин.



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Татьяна Демина