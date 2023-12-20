Глава Бурятии просит Росавиацию открыть субсидированные рейсы в Казань

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Глава Бypятии Алексей Цыденов предложил включить рейсы Улан-Удэ — Казань и Улан-Удэ — Чита в перечень субсидированных маршрутов на 2024 год. Второй этап конкурсного отбора Росавиация проведет в конце декабря этого года.

— У нас есть сейчас вопрос по субсидированию межрегиональных полетов. Пока мы не получили подтверждение на субсидирование перелетов по направлению из Улан-Удэ в Читу и Казань. С Минтрансом России и с Росавиацией над этим работаем, — рассказал глава Бурятии в разговоре с корреспондентом ИА «Восток-Телеинформ».

realnoevremya.ru/Максим Платонов

По его словам, власти Бурятии предусмотрели бюджетные средства на эти цели.

— Мы со своей стороны выделяем софинансирование и надеемся, что в рамках второго этапа отбора маршрутов эти направления утвердят, — высказал он свое пожелание.

Первый этап отбора состоялся месяц назад. В декабре пройдет второй, окончательный этап.

— Надеемся, что направления Улан-Удэ — Казань и Улан-Удэ — Чита тоже попадут под субсидирование, — добавил Алексей Цыденов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Если указанные маршруты войдут в перечень субсидированных, тогда откроются прямые рейсы и жителям Бурятии и Татарстана станет доступна более низкая цена, чем сейчас. В настоящее время российские авиакомпании «Аэрофлот», «Победа», S7 выполняют перелеты через Москву, а стоимость билета составляет от 12 до 30 тысяч рублей в зависимости от даты вылета.

Напомним, в рамках первого конкурсного отбора Росавиация сократила количество субсидируемых рейсов, осуществляемых через Казань с регионами Поволжья. Татарстанский авиаперевозчик подал заявку на выполнение рейсов по 55 маршрутам, но по итогам отбора сумел получить субсидии только по 20. Сокращение «сетки» произошло из-за изменения политики авиационных властей России.

— Приоритет был отдан в пользу большего выполнения авиарейсов в труднодоступные регионы. Поэтому такой [казус] и произошел, — говорил глава «ЮВТ Аэро» Петр Трубаев.

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Луиза Игнатьева