В Москве состоялась жеребьевка пяти дисциплин казанских «Игр будущего»

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Москве состоялась жеребьевка первых пяти дисциплин Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего», который состоится в Казани. На мероприятии дали старт продаже билетов на соревнования, сообщают организаторы.

Жеребьевку провели в фиджитал‑скейтбординге, фиджитал‑BMX, фиджитал‑единоборствах, кибатлетике и гонке дронов. В дисциплинах за победу поборются представители России, США, Австралии, Германии, Франции, Болгарии, Дании, Греции, Швейцарии, Великобритании, Турции, Бельгии, Испании, Аргентины, Колумбии, Эфиопии, Малайзии, Уганды, Ирана, Омана, Бахрейна, Мадагаскара, Зимбабве, ЮАР, Саудовской Аравии, Вьетнама, Египта, Индонезии, Китая и Южной Кореи.

Спортсмены будут соревноваться в 21 инновационной дисциплине. На турнир приедут более двух тысяч спортсменов из ста стран.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

«Игры будущего» пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Указ об их проведении подписал президент России Владимир Путин.



Сегодня министр спорта республики Владимир Леонов заявил, что Казань находится на финальной стадии подготовки к мультиспортивному турниру. Программа соревнований уже окончательно сформирована.

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Айрат Назипов