В Казани начал работу штаб по наблюдению за выборами президента России

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани при Общественной палате Татарстана стартовала работа штаба по наблюдению за выборами президента России в 2024 году. В ближайшее время будут подготовлены несколько тысяч общественных наблюдателей.

На первой встрече штаба эксперты, представители молодежных организаций и общественники обсудили особенности проведения кампании в следующем году, основные вопросы и риски, которые могут возникнуть при голосовании.

— Мы больше всех заинтересованы, чтобы на выборах было как можно больше общественных наблюдателей. Главный приоритет — открытость и легитимность. Чем больше наблюдателей, тем лучше контролируется и отслеживается процесс. Они нам подсказывают, где нужно применить те или иные формы взаимодействия. Обратная связь — это очень важный фактор, — рассказал глава ЦИК республики Андрей Кондратьев.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Согласно изменениям в законе, наблюдателей на выборах может быть больше, чем раньше. Они могут вести открытое наблюдение на площадке.

Центральная избирательная комиссия России на первом официальном заседании, посвященном старту президентской кампании, утвердила трехдневное голосование на выборах главы государства в 2024 году. Оно состоится 15, 16 и 17 марта.



В Центральную избирательную комиссию поступили заявки от 16 претендентов в кандидаты на выборы президента России в 2024 году. Первым, кто подал документы, чтобы зарегистрироваться как кандидат на выборах главы государства, действующий президент страны Владимир Путин. Он будет участвовать как самовыдвиженец.

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Айрат Назипов