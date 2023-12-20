Исполком РФС отказался от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение остаться в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Таким образом, РФС отказался от перехода в Азиатскую конфедерацию футбола.

Решение члены исполкома приняли на последнем заседании этого года. Они аргументировали это тем, что Международная федерация футбола (ФИФА) не даст гарантии допуска к международным турнирам при переходе в Азию.

РФС продолжит усилия по возвращению к международным соревнованиям через УЕФА, пишет «Чемпионат».

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, после начала спецоперации ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия во всех международных соревнованиях.

23 декабря 2022 года президент РФС Александр Дюков заявил о готовности Азиатской конфедерации футбола принять Россию в свой состав. Он подчеркнул, что решение будет приниматься большинством голосов. Но голосование перенесли.

30 декабря исполком РФС совместно с УЕФА принял решение создать рабочую группу, которая будет заниматься анализом и выработкой дорожной карты по скорейшему возвращению российских команд в международные турниры.

В середине июня 2023 года советник президента УЕФА по национальным ассоциациям Йозеф Климент выразил надежду на возвращение российских команд в международные турниры. Он добавил, что УЕФА выполняет все обязательства перед РФС, включая финансовую поддержку и участие в различных проектах организации.



Уже осенью генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что Россия желает остаться в Союзе европейских футбольных ассоциаций. Там считают эту конфедерацию «сильнейшей в мире».

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Айрат Назипов