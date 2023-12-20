Татарстан ожидает в новогодние праздники 160 тысяч туристов

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Татарстан в новогодние праздники могут посетить более 160 тысяч туристов. Такой прогноз озвучил председатель Госкомитета республики по туризму Сергей Иванов.

Сергей Иванов обратил внимание, что Татарстан традиционно входит в число регионов, популярных для отдыха в новогодние праздники. Большой интерес к республике со стороны жителей России ожидается и в ближайшие январские каникулы.

— На сегодняшний день загрузка в гостинцах уже очень высокая — более 85%. И она продолжает увеличиваться. Можно сказать, что трендом этого года становится отдых на природе, — сказал Сергей Иванов.



В частности, большое количество туристов ожидают в Казани, в Свияжске, Болгаре, Елабуге, Чистополе и резиденции Кыш Бабая, которая будет работать до 25 января. Туристам также рекомендуют посетить Тетюшский и Лаишевский районы Татарстана.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сергей Иванов напомнил, что в Казани и в Елабуге в этом году реализовали проект «Туристический код». Он призвал посетить их и посмотреть, «каким образом эти территории преобразились, насколько там стало еще красивее, симпатичнее».

Напомним, Татарстан за январь — октябрь 2023 года посетили 3 371 087 человек. Это на 9,3 тысячи туристов больше, чем за аналогичный период прошлого года.



За 2022 год Татарстан посетили 3 702 523 человека. По данным Госкомитета РТ по туризму, 10,34% от всех путешественников, посетивших регион, пришлось на жителей соседней Башкирии.



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Татьяна Демина