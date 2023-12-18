В Казани организуют четыре площадки для запуска салютов в новогодние праздники

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани в новогодние каникулы организуют четыре специальные площадки для запуска салютов. Об этом сообщила на «деловом понедельнике» заместитель руководителя исполкома города Гузель Сагитова.

— В порядке исключения в Казани под эти цели организую четыре площадки: Майдан на улице Гаврилова, Нижнезареченская дамба, стоянка для автомобилей напротив площадки для Сабантуя в Березовой роще и площадка возле Ипподрома между улицами Назиба Жиганова и Петра Полушкина, — рассказала она.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в Татарстане с 25 декабря начнет действовать особый противопожарный режим. Он продлится до конца новогодних каникул — по 8 января 2024-го, следует из постановления кабмина республики.

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Татьяна Демина