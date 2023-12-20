Владимир Путин откроет движение по трассе М-12 «Восток» до Казани 21 декабря

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин по видеосвязи откроет движение по трассе М-12 «Восток» от Москвы до Казани 21 декабря. В этот же день он проведет заседание президентского Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

— С участием президента в режиме ВКС состоится церемония открытия автомобильной дороги М-12 «Восток» до Казани, — сообщает пресс-служба Кремля.

В прошлом месяце в Татарстане открыли 72-километровый участок автодороги М-12 «Восток». Трасса, построенная в рекордные сроки, отвечает самым современным требованиям безопасности и экологичности, уверяют строители. Во сколько обойдется поездка из Казани в Москву по новой дороге, где заправиться и выпить кофе — в материале «Реального времени».

Неделей ранее раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что открытие трассы М-12 является «эпохальным событием». Он выразил благодарность президенту России Владимиру Путину, отметив, что в непростое время власти все же приняли решение и изыскали средства. По словам Минниханова, открытие трассы укрепляет связь между субъектами, дает туристические возможности.



Стоимость проезда от Москвы до Казани для владельцев легковых транспортных средств составит 4 481 рубль. До другого берега Волги проезд будет стоить еще 319 рублей.



Экономический эффект от строительства трассы М-12 в Татарстане оценили в 146 млрд рублей. При этом макроэкономический эффект в результате строительства дороги оценивается в 2,4 трлн рублей. По прогнозу, после открытия трассы М-12 «Восток» в Татарстане Казань может получить дополнительный миллион туристов.



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Айрат Назипов