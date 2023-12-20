«Скидка» на 150 тысяч тонн удобрений: за что задержали Рината Ханбикова и четверых топ-менеджеров

СК и ФСБ заподозрили экс-главу совета директоров «Аммоний» в афере с фирмой-посредником на четверть миллиарда

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как стало известно «Реальному времени», уже завтра в Басманном суде Москвы может быть рассмотрено ходатайство о мере пресечения для «генерала» промышленности Татарстана Рината Ханбикова, бывшего гендиректора «Менделеевсказота» Фирдиса Абдрахманова, экс-главы московского представительства АО «Аммоний» Аллы Куцаковой и двух их коллег. Все пятеро вчера получили статус подозреваемых в деле о мошенничестве с перепродажей аммиачной селитры и иных удобрений через подконтрольную фирму с заявленным ущербом для заводов-производителей в 246,4 млн рублей в 2013—2018 годах. Причем роль организатора преступной схемы в СК приписывают Ханбикову, возглавлявшему в те годы совет директоров «Аммония».

Дело возбуждено по статье 159 УК в отношении пятерых



Дело о предполагаемой афере возбуждено 19 декабря в Главном следственном управлении СКР в Москве. В этот же день в Москве и Казани по адресам предполагаемых фигурантов прошли обыски с последующим задержанием. Так, в Казани московские силовики утром нагрянули к Ринату Ханбикову, потом забрали его с собой и лишь вечером родным сообщили — бывший гендиректор «Газпром трансгаз Казань», экс-председатель совета директоров АО «Аммоний» и экс-депутат Госсовета РТ находится на допросе в Москве, в Следственном комитете.

По данным источников «Реального времени», дело против влиятельного бизнесмена возбуждено по статье об особо крупном мошенничестве (ч.4 ст.159) в составе организованной группы и с использованием своего служебного положения.

В указанную группу, по версии ФСБ и СК, входили трое топ-менеджеров дочерней компании АО «Аммоний» — ООО «Менделеевсказот»: экс-гендиректор Фирдис Абдрахманов, его бывший зам — директор коммерческого департамента Гузель Салимгараева и начальник отдела продаж (ныне — отдела поставок на внутренний рынок) Зухра Зиятдинова. Кроме них участницей преступной схемы силовики считают Аллу Куцакову, которая занимала должность директора московского представительства АО «Аммоний», являясь одновременно с этим главным бухгалтером, а позднее финансовым директором и директором московского ООО «ТТТ».

По версии следствия, Ханбиков, Абдрахманов, Зиятдинова, Куцакова и Салимгараева похитили средства на сумму 246 млн 378 тысяч рублей. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Эта четверка, как полагают чекисты и следователи, была вовлечена в преступление непосредственно Ханбиковым и выполняла его указания. При этом, по данным источников «Реального времени», именно компанию «ТТТ» представители спецслужб считают тем «окном», через которое на протяжении пяти лет были похищены средства «Аммония» и его «дочки» — почти на четверть миллиарда рублей.

По версии следствия, с 11 февраля 2013 года по 8 мая 2018 года Ханбиков, Абдрахманов, Зиятдинова, Куцакова и Салимгараева из корыстных побуждений в составе орггруппы похитили средства на сумму 246 млн 378 тысяч рублей, изъяв их и обратив в свою пользу. Статус потерпевших получили «Менделеевсказот» и «Аммоний».

«Маржа» фирмы-посредника стала ущербом

Предполагаемая схема хищения не связана ни с гигантским кредитом, ни со строительством нового завода в Менделеевске. Как уверяют источники «Реального времени», группе топ-менеджеров предъявляют схему с использованием фирмы-посредника для реализации продукции заводов-производителей.

По версии СКР, компания «ТТТ» получала аммиачную селитру от производителя по заниженной цене, а продавала — по рыночной. Собственно «маржа» и образует ущерб по данному делу. При этом отпуск аммиачной селитры, карбамида и сжиженного аммиака оформлялся договорами, но силовики полагают, что участники преступной схемы предлагали контрагентам «Менделеевсказота» и «Аммония» закупать нужные им удобрения через «ТТТ», при этом организация хранения, транспортировки и вывоза товара оставалась на работниках самих заводов, а «ТТТ» получало прибыль без затрат.

За 5 лет через фирму-посредника с дисконтом было продано 150,5 тысячи тонн удобрений. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Конечной целью преступного плана силовики считают перенаправление полученных доходов фирмы-посредника Ханбикову и К под видом возврата займов и уплаты процентов по ним. Впрочем, по данным источников «Реального времени», ни одного перевода со счета «ТТТ» лично Ханбикову в первичных материалах дела не отражено.

Любопытно, что гендиректор «Аммония» и гендиректор «ТТТ», по версии следствия, о происходящем ничего не знали. А между тем за 5 лет через посредника было продано 150,5 тысячи тонн удобрений, за которые два завода получили 1,6 млрд рублей (с учетом НДС), а «ТТТ» выручила на 246 млн рублей больше. При этом сотрудники двух силовых ведомств считают — никаких препятствий к продаже удобрений напрямую, без участия посредника, не существовало.

Заметим, указанные сделки с «ТТТ» уже были предметом разбирательства. Еще в 2020-м новый владелец АО «Аммоний» Роман Троценко обращался в Арбитражный суд РТ с иском к Ринату Ханбикову по убыточным для компании сделкам «без экономического смысла». В частности, указывал — «Менделеевсказот» отпускал товар по заниженной цене или даже ниже себестоимости, а «ТТТ» накручивало сверху 20-40 процентов. Далее, по версии истца, прибыль уходила в панамский офшор Hasson Business S.A.

Годом ранее в тех же сделках разбирались сотрудники Следкома по РТ в рамках уголовного дела, которое было прекращено в июле 2019-го «в связи с установлением отсутствия ущерба заводу «Аммоний». «Бывшее руководство завода признало ошибочность претензий и свою позицию письменно выразило в адрес следователя», — комментировали ситуацию адвокаты Ханбикова, указывая, что никакого отношения к офшорной фирме их клиент не имел.

К защите Ханбикова подключился известный казанский адвокат Рамиль Ахметгалиев. По данным «Реального времени», он также улетел в Москву. Комментировать позицию своего клиента по делу защитник пока не стал, сославшись на то, что официально следователь еще не допустил его к данному делу.