Чехия и Словакия попросили ЕС сохранить поставки российской нефти

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Чехия и Словакия все еще хотят получать российскую нефть. Руководители обеих стран обратились к властям ЕС с просьбой сохранить поставки «черного золота» из России.

— Чехия и Словакия обратились в Брюссель с просьбой сохранить объемы поставок российской нефти, потому что у них реально нет выхода к морю. Они не имеют возможности получать нефть из других источников, — рассказал президент компании «Транснефть» Николай Токарев в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, эти страны не могут существовать без российской нефти, даже несмотря на тот факт, что Чехия может получать небольшие объемы нефти через нефтепровод из Европы.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В начале декабря замглавы МИД России Александр Панкин рассказал о провале политики нефтяного «потолка». По его мнению, российская сторона продолжает продавать нефть, несмотря ни на что, и даже по более высоким ценам.

В сентябре Нидерланды снова начали закупать у России сжиженный природный газ (СПГ) после летнего перерыва. Еще в апреле министр по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен говорил о планах правительства прекратить импорт сжиженного природного газа из России. Он указывал на то, что страна перестала подписывать новые контракты на поставки СПГ.



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Айрат Назипов