Казань находится на финальной стадии подготовки к «Играм будущего»

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Казань находится на финальной стадии подготовки к Международному мультиспортивному турниру «Игры будущего» — до него осталось два месяца. Об этом на брифинге в кабмине сообщил министр спорта республики Владимир Леонов.

— Хочу напомнить, что сегодня остается ровно два месяца до старта «Игр будущего», революционного большого турнира для нашей страны. Казани выпало право на проведение этого мероприятия. Мы находимся на финальной стадии подготовки, — заявил он.

Сегодня планируется объезд объектов, на которых будут проводить «Игры будущего». По его словам, стоит задача привлечь на мероприятие представителей более 100 стран.

— Сформирована окончательная программа. Сегодня мы находимся в стадии подготовки к церемонии открытия, которая пройдет 21 февраля, церемонии закрытия, которая пройдет 3 марта, — сказал Владимир Леонов.



realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

«Игры будущего» пройдут в столице Татарстана с 21 февраля по 3 марта 2024 года. Указ об их проведении подписал президент России Владимир Путин.

Соглашение по организации в Казани «Игр будущего» подписали в июне 2022 года на Петербургском международном экономическом форуме. Они пройдут в столице Татарстана с 21 февраля по 3 марта 2024 года.



На подготовку к турниру, в котором ожидается участие представителей разных стран мира, направят более 5 млрд рублей. По указу президента России правительство выделит 1,8 млрд в 2023-м и около 3,5 млрд рублей в следующем году.



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Татьяна Демина