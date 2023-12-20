Россия и Китай реализуют инвестпроекты почти на 20 трлн рублей

Фото: скриншот realnoevremya.ru / видео Правительства РФ

Россия и Китай активно развивают сотрудничество в инвестиционной сфере и добились хороших результатов. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.

— В работе 80 совместных проектов на общую сумму почти 20 трлн рублей, или около 1,6 млрд юаней, — сообщили в пресс-службе российского правительства.

Премьер-министр также напомнил, что Россия и Китай полностью перешли на национальные валюты во взаимных расчетах. По его словам, более 90% платежей осуществляются в рублях и юанях.

Председатель КНР, в свою очередь, обратил внимание, что задача довести объем двусторонней торговли России и Китая до $200 млрд выполнена с опережением. К концу года объем двусторонней торговли достиг $218,28 млрд.

Си Цзиньпин подчеркнул, что для развития российско-китайских отношений заложен крепкий фундамент. Он отметил, что «укрепляются возможности двух стран противостоять рискам, что говорит о перспективах взаимовыгодного сотрудничества».

Товарооборот между Россией и Китаем за январь — ноябрь 2023 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на треть и побил исторический рекорд.

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Илина Хакимова