«Будем жить так, как она советовала»: в Казани простились с Резидой Макуевой

Фото: realnoevremya.ru/Камиль Исмаилов

20 декабря в Казани проводили в последний путь руководителя пресс-службы Госсовета Татарстана Резиду Макуеву, скончавшуюся на 62-м году жизни после продолжительной болезни. На церемонии прощания собрались близкие усопшей, коллеги и депутаты Госсовета. Они вспоминали как о профессиональных достижениях Резиды Галимзяновны, так и о тех чертах ее характера, которые никого не оставляли равнодушными, — жизнерадостности, порядочности и скромности.

«Она была очень преданным Госсовету человеком»

Резида Макуева возглавляла пресс-службу республиканского Госсовета почти 20 лет — с 2004 года — и всю себя посвящала этой работе, вспоминали сегодня ее коллеги.

— Она была очень преданным Госсовету человеком. Что бы где бы ни было, стояла на страже. Она 20 лет работала рядом с Фаридом Хайрулловичем (Мухаметшиным, — прим. ред.), была в одном из самых близких кругов ему, — рассказала секретарь Госсовета Татарстана Лилия Маврина.

Она принесла соболезнования от лица председателя Госсовета Фарида Мухаметшина, который не смог присутствовать на прощальной церемонии — уехал на Совет законодателей в Москву.



— Резида — человек, о котором мы всегда будем помнить. Я уверена, никто, с кем она была знакома, никогда ее не забудет. Мы будем продолжать ее дело, будем работать и жить так, как она нам советовала, — подчеркнула Лилия Маврина.

«Она стала моей второй мамой»

Руководитель пресс-службы раиса Татарстана Лилия Галимова призналась, что Макуева была для нее и наставником, и близким человеком, дружба с которым длилась 20 лет.

— Все, что в моей жизни с профессиональной точки зрения есть, — это все [благодаря] Резиде Галимзяновне. Она глубоко порядочный человек, и своей искренностью, порядочностью, честностью и скромностью всегда была примером, — рассказала Лилия Галимова.

По словам Лилии Галимовой, Резида Макуева учила преданности своему делу, уважению к коллегам realnoevremya.ru/Галия Гарифуллина

По ее словам, Резида Макуева учила преданности своему делу, уважению к коллегам и призывала достойно нести звание журналиста.

— Мне вчера многие писали, зная, что мы близки с ней, что они тоже считают ее своим учителем — по жизни, не только в профессии, — добавила Галимова.



«Будем помнить о ней благодаря ее добрым делам»

Депутат Госсовета Татарстана Камиль Садриев двадцать лет трудился вместе с Резидой Макуевой. «Мы работали на авторитет Госсовета, на авторитет председателя, депутатского корпуса и старались это дело не делить. Шли в одной упряжке», — вспомнил он.

Рассказал Садриев и о другом достижении Резиды Макуевой. Более 10 лет назад именно она высказала идею проведения парламентских уроков в школах — они востребованы до сих пор.

— Уходят люди, это так. Философия жизни. Но добрые дела остаются. И будем мы помнить о ней благодаря ее добрым делам, — заверил депутат.

Камиль Садриев рассказал, что именно Резида Макуева высказала идею проведения парламентских уроков в школах. realnoevremya.ru/Камиль Исмаилов

То, каким светлым, душевным и отзывчивым человеком была Резида Макуева, отметил и руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

Пришедшие попрощаться с Резидой Макуевой не раз говорили о ее жизнелюбии. Вспомнили об этом и в конце церемонии.

— Не хотелось бы на грустной ноте провожать Резиду Галимзяновну, потому что у нее было великолепное чувство юмора. Она никогда никому рядом с собой не позволяла грустить. Любовь к жизни была для нее главной, — сказала Лилия Маврина, добавив, что теперь всем остается лишь следовать ее заветам.

1 / 6 realnoevremya.ru/Камиль Исмаилов

realnoevremya.ru/Камиль Исмаилов

realnoevremya.ru/Камиль Исмаилов

realnoevremya.ru/Камиль Исмаилов

realnoevremya.ru/Камиль Исмаилов

realnoevremya.ru/Камиль Исмаилов

«Невосполнимая утрата для журналистского сообщества»

Резида Макуева родилась 25 июня 1962 года в Бугульме. В 1977—2002 годах она занимала должности редактора, главного редактора информационной программы «Новости» ГТРК «Татарстан». В 2002—2004 годах создавала информационную службу первого спутникового телеканала «Татарстан — Новый Век» в должности руководителя дирекции информационных программ.

взято realnoevremya.ru с сайта tatarstan.ru

С августа 2004 года Резида Макуева возглавляла пресс-службу Госсовета Татарстана. Она создала «одну из лучших пресс-служб в органах государственной власти» республики, считает председатель Союза журналистов Татарстана Ильшат Аминов. По его словам, благодаря Макуевой «парламентская журналистика в республике обрела новое дыхание».

— Резида Макуева пользовалась безусловным авторитетом среди коллег-журналистов, у депутатов Государственного совета РТ. Она была открытым, искренним и отзывчивым человеком. Смерть Резиды Галимзяновны — непоправимая и невосполнимая утрата для журналистского сообщества Татарстана, — отметил Аминов.

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Галия Гарифуллина