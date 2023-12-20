Председатель КНР Си Цзиньпин предложил провести Годы российско-китайской культуры

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с премьер-министром России Михаилом Мишустиным предложил провести Годы российско-китайской культуры. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Обе стороны должны успешно провести Годы культуры Китая и России в ближайшие два года, больше планировать и больше проводить насыщенных и разнообразных мероприятий по гуманитарному и культурному обмену, укреплять фундамент общественного мнения дружбы между двумя странами, передающейся из поколения в поколение, — сказал он.

Планируется, что перекрестные Годы культуры России и Китая пройдут в 2024—2025 годах.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В свою очередь премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что страны реализуют инвестпроекты почти на 20 трлн рублей.

Напомним, товарооборот между Россией и Китаем за январь — ноябрь 2023 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на треть и побил исторический рекорд. Так, за 11 месяцев он увеличился на 26,7%, до $218,17 млрд.

В ноябре ппрезидент России Владимир Путин поручил продумать создание упрощенного КПП с повышенной пропускной способностью конвейерного, канатного или рельсового типа на границе с Китаем.



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Максим Кокунин