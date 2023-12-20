Пожарные и спасатели Татарстана перейдут на усиленный режим работы в новогодние каникулы

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Пожарные и спасатели Татарстана перейдут на усиленный режим работы в новогодние каникулы. Об этом на пресс-конференции сообщил врио заместителя руководителя Главного управления МЧС России по РТ, главный государственный инспектор республики по пожарному надзору Максим Трущин.

— Силы Главного управления МЧС по Республике Татарстан с 29 декабря по 9 января переводятся на усиленный режим несения службы. В круглосуточном режиме будет задействовано более 2 тысяч сотрудников с привлечением более одной тысячи единиц техники, — рассказал он.

На учет берутся все новогодние и рождественские мероприятия. Основное внимание уделят обеспечению пожарной безопасности площадок, где проводятся праздничные события для детей.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Напомним, в Татарстане с 25 декабря введут особый противопожарный режим. Он будет действовать до конца новогодних каникул — по 8 января 2024-го.



Максим Трущин рассказал, что ежегодно в Татарстане в период новогодних праздничных дней происходит небольшое увеличение числа пожаров по сравнению с обычными днями. Больше трети происшествий происходит из-за неосторожного обращения с огнем.



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Татьяна Демина