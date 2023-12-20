Дмитрий Песков указал на отсутствие предпосылок для мирных переговоров с Украиной

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Кремль не видит предпосылок для проведения мирных переговоров по Украине. Такую точку зрения выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Мы действительно считаем, что тема переговоров сейчас неактуальна, и мы неоднократно повторяли, что для этих переговоров нет никакого базиса, никакого фундамента, нет никаких предпосылок для таких переговоров, — сообщил он «РИА Новости».

Он напомнил, что предпосылки для переговоров закончились полтора года назад, когда киевский режим по указанию Великобритании отказался от дипломатического урегулирования. Позднее Украина законодательно запретила какие-либо переговоры с российской стороной.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Президент России Владимир Путин регулярно говорит о том, что страна никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. В ноябре глава государства напомнил, что Киев публично объявил о том, что он выходит из переговорного процесса.

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Айрат Назипов