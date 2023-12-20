В ЦИК России поступили заявки от 16 претендентов в кандидаты на выборы президента

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Центральную избирательную комиссию поступили заявки от 16 претендентов в кандидаты на выборы президента России в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ЦИК Эллу Памфилову.

— На сей момент у нас уже поступили заявки от 16 претендентов в кандидаты на выборах в президенты России <...>. Кампания вступила в активную фазу, — сказала Памфилова, добавив, что количество заявок в последующем увеличится.

Кроме того, ЦИК зарегистрировала группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения кандидата Владимира Путина на выборы президента, а также ее уполномоченных представителей, среди которых в том числе ректор МГЮА Виктор Блажеев.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Напомним, первым подал в Центральную избирательную комиссию России документы, чтобы зарегистрироваться как кандидат на выборах главы государства, действующий президент страны Владимир Путин. Он будет участвовать как самовыдвиженец.



Вчера Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) на съезде в Москве также выдвинула своего лидера Леонида Слуцкого кандидатом в президенты страны. Решение приняли тайным голосованием. Свои голоса отдали 108 делегатов. Леонид Слуцкий был единственным кандидатом, внесенным в бюллетень.

Дату выборов президента России в 2024 году Совет Федерации утвердил 7 декабря. Основной день голосования — 17 марта. ЦИК страны решил, что выборы продлятся три дня — 15, 16 и 17 марта.



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Максим Кокунин