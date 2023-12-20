Экс-ректору КФУ Ильшату Гафурову продлили арест на четыре месяца

Ни один из заявленных прокуратурой свидетелей обвинения не явился сегодня для дачи показаний против Ильшата Гафурова в Савеловский райсуд Москвы. В итоге гособвинитель огласила прижизненные показания трех других, ныне покойных свидетелей и ходатайствовала о продлении ареста обвиняемому, уточнили «Реальному времени» участники процесса.



Несмотря на возражения подсудимого и защиты, суд решил оставить бывшего ректора Казанского университета под стражей до 20 апреля 2024 года.

Напомним, Ильшата Гафурова обвиняют в подстрекательстве к убийству елабужского бизнесмена Айдара Исрафилова в 1999 году. Причастность к преступлению он категорически отрицает уже два года — со дня задержания в Казани.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

В организации убийства Исрафилова уже за решеткой признался лидер челнинской группировки «29-й комплекс» Адыган Саляхов и в рамках досудебного соглашения с силовиками дал показания против бывшего главы Елабуги и ректора. Новое дело против самого Саляхова Савеловский райсуд рассмотрел в сентябре 2023-го в особом порядке и всего за один день, назначив ему 25 лет колонии строгого режима — с учетом неотбытого наказания по приговору Верховного суда РТ 2006 года.

