Татарстанцы не смогут дистанционно проголосовать на выборах президента
Центризбирком разрешил 29 регионам провести дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах президента России в 2024 году. Татарстана в списке нет.
Онлайн-голосование проведут в Карелии, Крыму, Чувашии, Алтайском, Камчатском, Приморском краях, Архангельской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Калининградской, Калужской, Курской, Липецкой, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Ростовской, Псковской, Свердловской, Томской, Челябинской, Ярославской областях, Москве, Севастополе и Ненецком автономном округе.
От участия в ДЭГ отказались Оренбургская и Тульская области.
В ноябре сообщалось, что число россиян, которые стали участниками тестирования федеральной платформы дистанционного электронного голосования, превысило 2,8 млн человек.
Выбирать президента России в 2024 году будут с 15 по 17 марта. В настоящее время в Центральную избирательную комиссию поступили заявки от 16 претендентов в кандидаты на выборы.
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