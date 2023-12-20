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Татарстанцы не смогут дистанционно проголосовать на выборах президента

14:56, 20.12.2023 1
Татарстанцы не смогут дистанционно проголосовать на выборах президента
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Центризбирком разрешил 29 регионам провести дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах президента России в 2024 году. Татарстана в списке нет.

Онлайн-голосование проведут в Карелии, Крыму, Чувашии, Алтайском, Камчатском, Приморском краях, Архангельской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Калининградской, Калужской, Курской, Липецкой, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Ростовской, Псковской, Свердловской, Томской, Челябинской, Ярославской областях, Москве, Севастополе и Ненецком автономном округе.

От участия в ДЭГ отказались Оренбургская и Тульская области.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В ноябре сообщалось, что число россиян, которые стали участниками тестирования федеральной платформы дистанционного электронного голосования, превысило 2,8 млн человек.

Выбирать президента России в 2024 году будут с 15 по 17 марта. В настоящее время в Центральную избирательную комиссию поступили заявки от 16 претендентов в кандидаты на выборы.

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Айрат Назипов
ОбществоВласть Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:20
    Надо вообще открытую онлайн голосование проводить. Что бы все всем было видно.
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