С начала года в Татарстане произошло 4 780 пожаров

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С начала 2023 года по 20 декабря в Татарстане зафиксировали 4 780 пожаров — на 1,24% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом на пресс-конференции рассказал врио заместителя руководителя Главного управления МЧС России по РТ, главный государственный инспектор республики по пожарному надзору Максим Трущин.

— Отмечаем рост погибших — на 4 четыре человека, 132 у нас в этом году погибло, и травмировано 194 человека — рост числа травмированных людей на пожарах на 11 человек, — сказал он.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Неделю назад Максим Трущин рассказывал, что в Татарстане в начале зимы количество пожаров увеличилось на 57%. С 1 по 5 декабря при среднесуточной температуре -8 градусов произошли 42 пожара, а с 6-го по 10-е при среднесуточной температуре -23 градуса уже произошло 66 пожаров.



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Татьяна Демина