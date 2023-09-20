Итоги дня: cтарт Kazan Digital Week, Баку достиг целей в Нагорном Карабахе, взрыв газа в Подмосковье
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 20 сентября:
- В столице Татарстана стартовал Международный форум Kazan Digital Week — 2023. В церемонии открытия приняли участие раис республики Рустам Минниханов и глава Минцифры России Максут Шадаев. Последний заверил, что переход на отечественные цифровые «рельсы» в экономике продолжит поддерживаться государством.
- На выставке Kazan Digital Week — 2023 представлены решения по импортозамещению, широкий комплекс программных продуктов, которые позволяют практически полностью заместить инфраструктуру предприятий и так далее. Подробности — в репортаже «Реального времени».
- Власти Нагорного Карабаха после начала 19 сентября азербайджанских «антитеррористических мероприятий локального характера» объявили о прекращении огня с 13:00. Российские миротворческие силы эвакуировали из непризнанной республики более 2 тысяч мирных жителей, в том числе 1 049 детей.
- Президент России Владимир Путин заявил, что Москва находится в постоянном контакте с властями Армении, Нагорного Карабаха и Азербайджана. Он выразил надежду на деэскалацию и перевод проблемы в мирное русло, а вечером обсудил ситуацию с армянским премьер-министром Николом Пашиняном.
- Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его войска достигли всех целей в Нагорном Карабахе за сутки операции. По его словам, Баку «пошел бы до конца», если бы незаконные вооруженные формирования не сложили оружие.
- Минобороны России сообщило, что автомобиль с миротворцами подвергся обстрелу в Нагорном Карабахе. Находившиеся в нем военнослужащие погибли.
- В подмосковном городе Балашихе прогремел взрыв в девятиэтажном жилом доме. Обрушились третий, четвертый и пятый этажи, повреждено не менее десяти квартир. Позднее произошло повторное обрушение, в результате которого трое спасателей оказались под завалами, двое из них погибли.
- Всего в доме в Балашихе погибли пять человек, еще 13 человек пострадали, из них семь госпитализированы. СКР возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, а также провел обыски в управляющей и газовой компаниях.
- Владимир Путин принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить Китай. В Пекине в октябре он примет участие в форуме «Один пояс — один путь».
- Арбитражный суд Татарстана отложил до 19 октября разбирательство между исполкомом Казани и АО «Камско-Волжское акционерное общество резинотехники «Кварт» по поводу сноса недостроенных коттеджей вдоль моста «Миллениум». Представитель властей заявил, что компании отказали в выдаче разрешения на строительство из-за неполного перечня необходимых бумаг.
- Голосование на выборах президента России в 2024 году может быть многодневным, заявила глава ЦИК страны Элла Памфилова. По ее словам, граждане считают такой формат удобным.
- Правительство России предложит продлить семейную ипотеку после 1 июля 2024 года. Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что власти видят эффективность программы, ее экономическое и социальное влияние.
- Главой Агрызского района Татарстана назначили Ленара Нургаянова. Его избрали единогласно на внеочередном заседании районного Совета. До этого он занимал пост руководителя исполкома Агрызского района.
- Банк России и Московская биржа принимают дополнительные меры по сглаживанию ценовых колебаний на рынке, направленные на модернизацию дизайна организованных торгов акциями компаний третьего эшелона. По решению ЦБ при установлении вины могут ограничить биржевые операции как для участников торгов, так и для их клиентов.
- Банк России включил в реестр участников эксперимента по исламскому банкингу первую организацию. Ей стал казанский «Ак Барс Банк».
- Минтранс России предложил Татарстану стать первым регионом, где полностью перейдут на электронный документооборот на транспорте. С инициативой выступил заместитель главы ведомства Дмитрий Баканов.
- В Татарстане вновь продлили штормовое предупреждение о сохранении высокой и чрезвычайной пожарной опасности лесов. Она сохранится местами до 2 октября включительно.
- Власти России оценили строительство ВСМ Москва — Нижний Новгород — Казань — Екатеринбург в 4 трлн рублей. Всего в стране должны появиться четыре высокоскоростные магистрали на общую сумму около 10,8 трлн рублей.
- Взаимодействие России и Ирана выходит на новый уровень, диалог между странами развивается особенно интенсивно, считает министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он заявил о готовности «к дальнейшим совместным действиям в области укрепления стабильности и безопасности на Ближнем Востоке».
- В Татарстане на первом этапе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов приступили к надвижке пролетного строения моста через Каму. Протяженность объекта составит 1,3 км.
Ключевые события 574-го дня специальной военной операции на Украине:
- Информируя о специальной военной операции, в Минобороны России сообщили, что на Донецком направлении отражены пять атак штурмовых групп 3-й штурмовой бригады, 53-й и 110-й механизированных бригад ВСУ около н.п. Клещеевка, Веселое и Химик.
- На Запорожском направлении отражены три атаки украинских штурмовых групп 71-й егерской бригады ВСУ рядом с н.п. Вербовое. На Краснолиманском направлении отражены две атаки подразделений 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ у н.п. Червоная Диброва (ЛНР).
- На Южно-Донецком направлении отражена атака штурмовой группы 110-й бригады территориальной обороны ВСУ в направлении Приютного в Запорожской области. На Купянском направлении поражена живая сила и техника 14-й, 32-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ.
- На Херсонском направлении у н.п. Казацкое и островов Алешкинский и Переяславский уничтожены четыре диверсионно-разведывательные группы сил специальных операций ВСУ.
- Истребительной авиацией ВКС России у Нововладимировки в Николаевской области сбит украинский бомбардировщик Су-24м. На аэродроме Долгинцево Днепропетровской области ударом беспилотника поражен истребитель МиГ-29. Кроме того, уничтожены 42 украинских беспилотника.
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Илина ХакимоваОбществоВластьПроисшествияЭкономикаБанки
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