Власти Нагорного Карабаха объявили о прекращении огня по предложению российских миротворцев

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Власти Нагорного Карабаха объявили о прекращении огня по предложению российских миротворцев. Об этом сообщает ТАСС.

Режим прекращения огня начнет действовать 20 сентября с 13.00.

— При посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Нагорном Карабахе, была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий с 13 часов 20 сентября 2023 года, — сказано в сообщении.



Минобороны Азербайджана подтвердило договоренность о приостановлении антитеррористических мероприятий в Карабахе с 13.00 20 сентября.

Договоренность достигнута на условиях, что ВС Армении и незаконные вооруженные формирования складывают оружие, оставляют позиции и покидают территорию Азербайджана. Реализация процессов обеспечивается в координации с российскими миротворцами.

Напомним, Минобороны Азербайджана 19 сентября объявило о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе для «обеспечения положений Трехстороннего заявления» от 10 ноября 2020 года. Среди целей операции восстановление конституционного строя страны и «пресечение широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе».

После начала азербайджанских «антитеррористических мероприятий локального характера» в Нагорном Карабахе премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал заседание Совета безопасности страны. В Минобороны государства заявили, что их Вооруженных сил в непризнанной республике нет.

Позже Никол Пашинян сообщил, что Ереван в сложившейся ситуации не будет «предпринимать никаких необдуманных действий». Армения, по его словам, «не участвует в военных действиях».

Нагорный Карабах накануне предложил Азербайджану немедленно «прекратить огонь». Его власти выступили с инициативой организовать переговоры с целью «развязки сложившейся ситуации».

На утро 20 сентября «антитеррористические мероприятия локального характера» в Нагорном Карабахе продолжались. Минобороны Азербайджана сообщило об обезвреживании боевых позиций, военных автомобилей, артиллерийских и зенитно-ракетных установок, станций радиоэлектронной борьбы, принадлежащих формированиям вооруженных сил Армении.



Из наиболее опасных районов Нагорного Карабаха российские миротворческие силы эвакуировали более 2 тысяч мирных жителей. Почти половина — 1 049 человек — дети. Всех выведенных из опасных районов Нагорного Карабаха обеспечили местами для временного проживания и горячим питанием.

Нагорный Карабах — спорный регион на границе Армении и Азербайджана. Ситуация там обострилась три года назад. Подробнее — в специальном сюжете «Реального времени».



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Маргарита Головатенко