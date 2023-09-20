Президент России сообщил, что принял приглашение Си Цзиньпина посетить Китай

Фото: взято realnoevremya.ru с kremlin.ru/переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином (в режиме видеоконференции).

Президент России Владимир Путин принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина посетить Китай. Об этом он сообщил лично на встрече с главой китайского МИД Ван И.

Владимир Путин заявил, что в Китае примет участие в форуме «Один пояс — один путь». Мероприятие запланировано на октябрь 2023 года, пишет ТАСС.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что визит Владимира Путина в Китай уже готовится. О нем Кремль сообщит общественности «своевременно».

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, скорую встречу с Си Цзиньпином президент России анонсировал 1 сентября на открытом уроке «Разговор о важном». Ее место и дату он не уточнял.



Накануне секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Москва рассчитывает на обстоятельные двусторонние переговоры Владимира Путина с Си Цзиньпином. Она должна состояться в октябре.



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Татьяна Демина