Элла Памфилова допустила многодневное голосование на выборах президента России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Голосование на выборах президента России в 2024 году может быть многодневным. Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии страны Элла Памфилова.

Он обратила внимание, что россияне считают многодневное голосование удобным. Запросы общества нельзя игнорировать, считает глава ЦИК России.

— Создавая многообразие форм, мы даем человеку выбор, — цитирует Эллу Памфилову ТАСС.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, выборы президента России пройдут весной следующего года. Информация о том, что Кремль начал подготовку к ним, появилась в конце 2021-го. Тогда пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что «подготовка к каждым выборам — это и есть суть ежедневной работы администрации президента и самого президента».

У Владимира Путина есть право баллотироваться на новый президентский срок по Конституции России. Сам он заявлял, что такая возможность «уже стабилизирует ситуацию внутриполитическую».

— Примерно так же, как заявление [президента США Джо] Байдена о том, что он будет избираться. Наличия у меня права избираться достаточно. И пока этого достаточно. И пока преждевременно говорить, кто и что планирует в 2024 году, — заявил Владимир Путин



В феврале 2023 года он, выступая с посланием Федеральному собранию, заявил, что выборы главы государства пройдут в строгом соответствии с законом. Президент заверил, что будут соблюдены все демократические процедуры.

По последним данным, Владимир Путин еще не заявлял о выдвижении своей кандидатуры на выборы главы государства в 2024 году. В Кремле считают, что в случае его участия в избирательной кампании реальную конкуренцию ему составить никто не сможет.



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Татьяна Демина