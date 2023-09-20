Банк России и Мосбиржа вводят меры по сглаживанию ценовых колебаний на рынке

Фото: ﻿realnoevremya.ru/Максим Платонов

Банк России и Московская биржа принимают меры по сглаживанию ценовых колебаний на рынке, сообщает пресс-служба регулятора.



— Банк России и Московская биржа приняли дополнительные меры, направленные на модернизацию дизайна организованных торгов акциями компаний третьего эшелона. Организация схем, направленных на формирование нерыночного ценообразования, будет рассматриваться как манипулирование рынком.

По решению ЦБ при установлении вины могут ограничить биржевые операции как для участников торгов, так и для их клиентов.

В июле Банк России рассказал о факторах продолжающегося снижения рубля. Как отметила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, основной фактор — изменения в торговом балансе:



— Мы видим существенное сокращение текущего сальдо в этом году по сравнению с прошлым годом и с последним кварталом, это связано и со снижением экспортной выручки, и, по-моему, снижение цен сказалось, — рассказала она.

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Маргарита Головатенко