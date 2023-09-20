«Ак Барс Банк» стал первым участником эксперимента по исламскому банкингу

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

ЦБ России включил «Ак Барс Банк» в реестр участников эксперимента по исламскому банкингу. Он стал первым его участником.

— Эксперимент по партнерскому финансированию поможет оценить заинтересованность участников рынка в новых финансовых инструментах и расширить доступность услуг для российских граждан, а также малого и среднего бизнеса, — информирует сайт регулятора.

Эксперимент проходит с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2025 года на территории четырех пилотных регионов — в Татарстане, Башкирии, Чечне и Дагестане.

realnoevremya.ru (архив)

Исламский банкинг, или партнерское финансирование, предполагает, что его участники не вправе взимать вознаграждение в виде ссудного процента. Запрещается также финансировать деятельность, связанную с производством или торговлей табачной, алкогольной продукцией, оружием и боеприпасами, игорным бизнесом.

Первые промежуточные итоги эксперимента по исламскому банкингу могут подвести уже на KazanForum 2024. По словам раиса Татарстана Рустама Минниханова, «это значимый инструмент для расширения взаимодействия со странами мусульманского мира».

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Айрат Назипов