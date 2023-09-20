На обходе Нижнекамска и Челнов приступили к надвижке пролетного строения моста через Каму

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане на первом этапе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов приступили к надвижке пролетного строения моста через Каму, протяженность которого составит 1,3 км. Об этом сообщает ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Пролетное строение моста состоит из двух частей — эстакадной из железобетонных балок в 510 метров и русловой, представляющей собой единую цельнометаллическую конструкцию из 64 блоков. Для надвижки последней потребуется семь этапов работ.

Длина каждой балки эстакадной части моста — 33 метра. К их монтажу рабочие приступят в октябре. Им предстоит собрать 15 пролетов.

На первом этапе надвижки русловой части моста собрали на стапеле семь блоков пролетного строения, объединенных в единую цельнометаллическую конструкцию, и смонтировали аванбек. Ко второму этапу рабочие приступят в ноябре. Общая протяженность пролетного строения русловой части — 792 метра. Его масса превышает 11 тысяч тонн.

Надвижку всей металлоконструкции планируют завершить в 2024 году. После этого рабочие приступят к устройству мостового полотна, монтажу искусственного освещения и барьерного ограждения.

Мост через Каму самый крупный на скоростном маршруте Казань — Екатеринбург. На этапах обхода Нижнекамска и Челнов строятся и другие искусственные сооружения. На мостовых переходах через Аланку, ручей на ПК 508 и путепроводе возле поселка Шингальчи, например, устроили нижний слой покрытия из литого асфальтобетона.

На основном ходу трассы укладывают земляное полотно и дорожную одежду. Наибольший объем работ выполнен на втором этапе обхода — земляные работы практически завершены, устройство асфальтобетона выполнено на 74%.

Проект обхода Нижнекамска и Набережных Челнов предусматривает строительство четырехполосной дороги категории IБ, 11 путепроводов, десяти мостов, пяти транспортных развязок и пяти пересечений на разных уровнях. Общая протяженность дороги, строящейся в три этапа, составит 81 км.



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Татьяна Демина