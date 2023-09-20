Рустам Минниханов и Максут Шадаев открыли форум Kazan Digital Week — 2023

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Международный форум Kazan Digital Week — 2023 и V отраслевой чемпионат в сфере цифровых технологий DigitalSkills-2023 открылись в столице Татарстана. В церемонии приняли участие раис республики Рустам Минниханов, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев, заместитель министра транспорта страны Дмитрий Баканов и гендиректор Агентства развития профессий и навыков Роберт Уразов.



Рустам Минниханов заявил, что Kazan Digital Week — эффективная и востребованная площадка, которая ориентируется на самые актуальные задачи в области цифрового развития.

— Kazan Digital Week получил федеральный статус. За это слова огромной благодарности председателю правительства Михаилу Мишустину. Вопросам цифровизации он уделяет особое внимание. Все, что будет представлено на форуме, имеет прикладной характер, — обратил внимание раис Татарстана.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как сказал Максут Шадаев, за годы проведения Kazan Digital Week стал крупнейшей площадкой, объединяющей ведущих представителей ИТ-сферы: число участников и компаний-экспонентов растет каждый год.

Форум пройдет в «Казань Экспо» с 20 по 22 сентября. В работе принимают участие производители и пользователи цифровых технологий, программного обеспечения, высокотехнологичной продукции. На Kazan Digital Week заявилось 20 тыс. участников и более 1300 спикеров, в том числе представители стран ближнего и дальнего зарубежья.

Основная цель Kazan Digital Week — содействие в обмене научно-технической информацией, в консолидации научно-технологических активов, способных эффективно решить задачи импортозамещения и импортоопережения.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня выездная редакция «Реального времени» работает на площадке международного форума Kazan Digital Week. Это утро Артем Гафаров и Сергей Кощеев начинают вместе с участниками этого беспрецедентного события нового делового сезона. Новости цифровой информационной повестки, вопросы кибербезопасности, современные технологии, медиа и IT, а также важнейшие события вчерашнего вечера и сегодняшнего дня. Подключайтесь и смотрите «Реальное утро на Kazan Digital Week».



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Маргарита Головатенко